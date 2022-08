Casemiro se diz motivado para desafio no Manchester United: "Sinto que tenho 18 ou 20 anos"

Casemiro foi apresentado oficialmente como jogador do Manchester United na manhã desta quinta-feira. O ex-Real Madrid vestiu o uniforme dos Red Devils e falou com a imprensa pela primeira vez na Inglaterra. O jogador se disse extremamente motivado para o "novo desafio" em Manchester.

- Não há dúvidas de que estou muito animado. Eles me receberam com muito carinho. Já senti aquele carinho especial de todos por mim e claro que isso é muito importante. É um novo desafio. Sinto que tenho 18 ou 20 anos. Estou muito ansioso por isso, estou animado por estar entre meus companheiros, jogando no estádio - disse o brasileiro.

Perguntado sobre a ansiedade de atuar em Old Trafford, o volante lembrou um torneio que disputou no estádio do Manchester United há 15 anos, quando ainda atuava nas categorias de base do São Paulo.

- Para ser sincero, volto aqui 15 anos depois. Não sei se muita gente sabe, mas fiz uma competição aqui com 15 anos, quando estava no São Paulo, e você tem aquele filme que passa pela sua cabeça que 15 anos depois você volta aqui para jogar pelo Manchester United. Nem nos seus sonhos mais loucos imaginaria voltar a jogar aqui. Sou o homem mais feliz do mundo - contou.

Casemiro mudou de Madri para Manchester em uma transação no valor de 60 milhões de euros (R$ 312 milhões), com mais dez milhões de euros de bônus por conquistas, segundo a imprensa inglesa. O jogador, que atuará pela primeira vez na Premier League, comentou a emoção.

- A Premier League é um sonho. É uma liga maravilhosa. O respeito que os torcedores têm pelos jogadores, os jogadores pelos torcedores e pelos árbitros, os árbitros pelos jogadores, a paixão dos clubes. Quando se vai do aeroporto para a cidade sente-se que há futebol no ambiente e acho que aquele estádio também fala por si. O campo respira futebol - comemora o volante.

No Manchester United, Casemiro reencontra Varane e Cristiano Ronaldo, ex-companheiros de Real Madrid. Além do francês e do português, o jogador passará a atuar ao lado de seu parceiro de meio de campo na seleção brasileira. O novo contratado falou sobre os reencontros.

- Antes de vir para cá eu conversei com Fred. Ele é um amigo com quem jogo na seleção. Eu o conheço bem. Ele é um grande jogador e eu tenho uma relação especial com ele. Eles (Varane e CR7) são dois jogadores com quem tive o prazer de jogar. Poderíamos passar o dia todo falando sobre Cristiano. Ele é um dos melhores jogadores da história do futebol - afirma Casemiro.

O Manchester United não conquista um título desde 2017 e, apesar da vitória sobre o Liverpool, na última segunda-feira, a equipe ocupa apenas a 14ª posição na Premier League, com duas derrotas em três jogos. Casemiro mandou uma mensagem aos torcedores de que vai lutar por tempos melhores para os Red Devils.

- Estou animado por estar aqui, extremamente feliz. Tenho certeza que vou dar tudo de mim, não apenas nos jogos, mas também nos treinos e vocês podem contar comigo como jogador do Manchester United. Quero ganhar jogos e títulos como todos os jogadores, quero muito fazer isso e agora é trabalhar duro e mostrando a todos o que posso fazer como jogador de futebol - concluiu.

