Bia Haddad elimina a vice-campeã do US Open em Toronto

(Foto: Julian Avram/Icon Sportswire)





A brasileira Beatriz Haddad Maia, mais conhecida como Bia Haddad, conseguiu mais um feito memorável na carreira. Nesta quarta, ela enfrentou a canadense Leylah Fernandez, atual vice-campeã do US Open, e venceu o confronto por 2 sets a 1, com parciais de 7/6(4) e 6/1. A partida foi válida pela segunda rodada do WTA 1000 de Toronto.

Com a vitória, Bia enfrenta agora ninguém menos que a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek. A partida das oitavas de final acontece nesta quinta-feira.

Mesmo enfrentando a tenista da casa, Bia quebrou o saque de Leylah Fernandez logo no começo da partida. A canadense não se abateu e reequilibrou o jogo até levar o set ao tie-break. Aí brilhou a estrela da brasileira, que triunfou por 7 a 4.

Mas o melhor ainda estaria por vir. Veio o segundo set, e Bia Haddad simplesmente não tomou conhecimento da canadense, fazendo 6 a 1 na parcial, fechando o jogo em pouco mais de 1h30. Vitória com sabor de revanche para a brasileira, que fora derrotada por Lelyah Fernandez na semifinal do WTA 250 de Monterrey.

Globo Esporte