Firmino comanda, e Liverpool impõe maior goleada da Premier League

O sábado foi histórico para o Liverpool e também para Roberto Firmino. Com uma bela atuação do brasileiro, o time de Jürgen Klopp massacrou o Bournemouth e impôs a maior goleada da história da Premier League: 9 a 0, com dois gols e três assistências do brasileiro. Luis Díaz (duas vezes), Fábio Carvalho, Elliott, Van Dijk e Arnold, além de Mepham contra, também marcaram.

O Liverpool lavou a alma com a goleada histórica, que veio em momento crucial, já que ainda não havia conseguido vencer nesta temporada do Campeonato Inglês. Agora, os Reds chegam a cinco pontos e vão à oitava colocação. O Bournemouth é o 16º, com três pontos.

A atuação do Liverpool teve diversos pontos altos e jogadores com boas atuações, mas o comandante da goleada foi, sem dúvidas, Roberto Firmino. Foi o brasileiro que brilhou nos primeiros gols da partida, distribuindo três assistências - para Luis Díaz, Elliott e Alexander-Arnold - e também balançando as redes ainda nos primeiros minutos de jogo. Depois, chutou para o escanteio que originou o quinto gol e também mostrou oportunismo para marcar o sétimo dos Reds - o seu 100º com a camisa do Liverpool. Histórico!

- Com certeza essa partida ficará marcada na minha memória. Poder chegar aos 100 gols com essa camisa é algo mágico e que com certeza guardarei no meu coração - disse Firmino.

O 9 a 0 imposto pelo Liverpool neste sábado igualou outros três placares como a maior goleada da história da Premier League - a era moderna do Campeonato Inglês, que teve início em 1992. Estão no mesmo grupo as seguintes vitórias: Manchester United 9 x 0 Ipswich Town (1995); Southampton 0 x 9 Leicester (2019); e Manchester United 9 x 0 Southampton (2021).

Globo Esporte