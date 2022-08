Confederação da África repudia presidente do Napoli e pede investigação da Uefa

(Foto: Getty Images)





A Confederação Africana de Futebol (CAF) emitiu uma nota crítica às recentes declarações do presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, de que só iria contratar jogadores africanos que desistissem de disputar a Copa Africana de Nações. A CAF classificou como "irresponsáveis e inaceitáveis" os comentários do dirigente italiano.

Além disso, a confederação africana instou a Uefa, responsável pelo futebol europeu, para abrir uma investigação disciplinar contra o presidente do Napoli.

— Ao declarar publicamente que os jogadores que assinarem com o Napoli devem assinar uma renúncia da participação na Copa das Nações Africanas como condição de emprego, os comentários de De Laurentiis provavelmente se enquadram no artigo 14 do Regulamento Disciplinar da UEFA — afirmou a CAF, em nota.

Na última temporada, o Napoli perdeu três nomes importantes em janeiro, quando foi disputada a Copa Africana de Nações em Camarões: o zagueiro Koulibaly (Senegal), o volante Anguissa (Camarões) e o atacante Osimhen (Nigéria). A seleção de Senegal foi a campeã neste ano.

A confederação africana de futebol ressaltou que está comprometida com o objetivo humanitário de promover a integração de diferentes culturas, línguas, raças e grupos étnicos. O torneio de 2022 foi visto em mais de 160 países, para audiência superior a 600 milhões de pessoas.

— Nós deveríamos assumir que o presidente do Napoli iria incluir restrições semelhantes para jogadores da América do Sul, Ásia ou outra confederação, de proibi-los de disputar competições continentais, que são tão importantes para o futebol? — questionou a CAF.

A Copa Africana de Nações é disputada tradicionalmente em janeiro, no meio da temporada europeia. Houve um movimento tentando levar o torneio para junho, mas há resistência, pois o período coincide com a estação de chuvas na maior parte do continente.

A próxima edição, que será disputada na Costa do Marfim, havia sido marcada para junho de 2023, mas acabou adiada para janeiro de 2024, devido ao período de chuvas no país.

