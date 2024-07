Apostadores que ajustam estratégias a cada jogo têm mais chances de sucesso, apontam especialistas

A adaptabilidade é uma das palavras-chave para garantir bons resultados em apostas esportivas. As estatísticas apontam que ajustar estratégias conforme o tipo de jogo e as equipes envolvidas pode ser decisivo para o sucesso. Em grandes torneios de seleções, as abordagens são diferentes das usadas em campeonatos e ligas de clubes. O mesmo vale para o contexto dos Jogos Olímpicos, que começam em 26 de julho em Paris.

Uma visão mais flexível pode ser o segredo para se sair bem nas apostas. Ricardo Santos, cientista de dados especialista em análise estatística e fundador da Fulltrader Sports, destaca a importância de entender o contexto do jogo para a elaboração de uma estratégia robusta. “Cada partida possui características únicas que podem influenciar o resultado final. Analisar fatores como a condição física dos jogadores, o clima e até mesmo a moral da equipe permite que os apostadores façam previsões mais precisas e aumentem suas chances de vencer”, recomenda.

O impacto dos grandes torneios nas estratégias de apostas

A rigidez pode ser um caminho rápido para o fracasso. O primeiro passo para se tornar um apostador adaptável é ter acesso a um amplo leque de dados relevantes. Isso inclui desde as condições do campo até o estado de saúde dos jogadores e as estatísticas detalhadas de cada atleta, equipe e torneio. Através de uma análise, os apostadores podem identificar tendências e padrões.

Em grandes eventos, a previsibilidade do mercado pode ser usada como estratégia. As seleções geralmente apresentam desempenhos mais consistentes e previsíveis devido à qualidade dos jogadores e à preparação envolvida. “Nos grandes torneios, as equipes tendem a seguir padrões táticos mais definidos, o que facilita a análise e a previsão de resultados”, explica Santos.

Por outro lado, jogos de clubes em ligas menores podem ser mais voláteis. A falta de dados consistentes e a visibilidade mais limitada desses campeonatos tornam seu estudo mais desafiador. Nesses casos, estratégias específicas e apostas mais modestas podem ser mais adequadas.

Ricardo Santos lembra que essa visão mais apurada é desenvolvida com o tempo e as experiências no campo das apostas. “A adaptabilidade não é um talento inato, mas sim uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática e disciplina. Através do estudo e da análise meticulosa, os apostadores podem aprimorar a capacidade de tomar decisões embasadas em tempo real”, afirma o especialista.

A força das equipes e o estilo de jogo

Há uma série de critérios a serem considerados para o ajuste de uma aposta. Times com histórico de bom desempenho em grandes torneios oferecem maior segurança. Além disso, conhecer o estilo de jogo, como a preferência por ataques rápidos ou defesa sólida, pode orientar decisões mais informadas.

Tudo isso precisa ser levado em conta na hora de montar a estratégia. “Equipes que adotam um estilo de jogo mais ofensivo podem ser menos consistentes defensivamente, o que cria oportunidades para apostas em gols. Por outro lado, equipes que priorizam a defesa tendem a ter jogos com menos gols, o que pode ser explorado nas apostas de under/over”, pontua Santos.

Ao se adaptar às mudanças nas circunstâncias do jogo, como lesões, expulsões, alterações climáticas ou mudanças na dinâmica da partida, os apostadores podem ter uma melhor chance de fazer apostas mais precisas.

A adaptabilidade é apenas uma ferramenta na caixa de habilidades do apostador bem-sucedido. Combinada com uma gestão de banca responsável, uma seleção criteriosa de apostas e um conhecimento profundo do esporte escolhido, essa estratégia pode se tornar um diferencial. “A chave está em entender o contexto de cada jogo e utilizar essa informação para elaborar uma estratégia bem fundamentada”, Santos reforça.





*Ricardo Santos é cientista de dados especialista em análise estatística para apostas esportivas em Futebol e fundador da Fulltrader Sports, empresa líder da América Latina em Softwares Saas para Público Final de Trade Esportivo. Também atua como trader em Probabilidades de Futebol há 12 anos.