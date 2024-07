Pâmela Rosa se despede de Paris e lamenta lesão: "História se repetiu"

(Foto: Gaspar Nobrega/COB)





Pâmela Rosa publicou nas redes sociais a despedida das Olímpiadas de Paris. A skatista brasileira lesionou mais uma vez durante a preparação para os Jogos Olímpicos e lamentou a situação que tirou dela a chance de brigar por uma medalha.

- Retornando para o Brasil com o sentimento de ter feito tudo que meu corpo suportou neste momento. Eu me preparei, me dediquei e fui para os jogos com chances reais de pódio, mas a história se repetiu.

Na publicação, Pâmela agradece quem esteve com ela em mais um momento difícil. A skatista se diz honrada em representar o Brasil em mais uma Olimpíadas.

- Estou aqui para agradecer quem realmente ente a essência do esporte, quem sabe que, por independente da nossa busca por perfeição, somos seres humanos e estamos aí para tudo. Para acertar e errar. As lesões estão aí e isso não é algo que podemos ter controle.

No domingo, dia em que competiu, Pâmela falou que foi para a prova lesionada. Ela revelou que torceu o mesmo tornozelo que machucou em Tóquio. Na época, a skatista rompeu o ligamento do tornozelo esquerdo ou torcer o pé quatro dias antes da prova.

Pâmela Rosa compete na prova skate street, que teve como medalhista Rayssa Leal. A brasileira levou o bronze e conquistou a segunda medalha olímpica da carreira.

Globo Esporte