Rafael Macedo é desclassificado na disputa do bronze no judô em Paris 2024

(FOTO: Luiza Moraes/COB)





O brasileiro Rafael Macedo perdeu na disputa do bronze da categoria até 90kg do judô, nesta quarta-feira, 31, em Paris. Enfrentando o francês Maxime-Gael Ngayap Hambou, Rafael acabou penalizado por pegar dentro da manga do adversário enquanto tentava uma chave de braço no chão. A situação carimbou a derrota e a perda do bronze olímpico em Paris.

"Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Não entendi direito a punição, mas acredito que os árbitros ali têm muitas câmeras, vão sempre avaliar da melhor forma. Respeito a decisão deles. Saio tranquilo de que dei o meu melhor, fiz tudo que eu sei e consegui. Faz parte", disse Rafael.

Ele avançou à briga por medalha ao superar o sul-coreano Juyeop Han na repescagem.

Rafael Macedo perdeu a disputa do bronze na categoria até 90kg do judô em Paris 2024. FOTO: Luiza Moraes/COB

Rafael Macedo havia perdido nas quartas de final para o espanhol Tristani Mosakhlishvili. O brasileiro se manteve bem até o fim da disputa, mas sofreu um waza-ari faltando cerca de 40 segundos e não conseguiu reverter a vantagem do espanhol.

Na primeira luta do dia, Rafael venceu o holandês Noel Van T End, campeão mundial em 2019, nas punições. Já no segundo combate, nas oitavas de final, finalizou o romeno Alex Cret com uma chave de braço.

Com informações do COB