Olimpíadas 2024: Brasil começa bem, mas perde para França na estreia no basquete masculino

(Foto: Mark J Terrill/Pool via REUTERS)





O Brasil começou bem, mas levou a virada e perdeu para a França por 78 a 66 na estreia no basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, neste sábado (27). Jogando em casa, no Estádio Pierre Mauroy, os franceses, atuais vice-campeões olímpicos, superaram a desvantagem inicial e, com o apoio da torcida local e uma sequência de erros dos brasileiros no terceiro quarto, conquistaram a vitória no jogo válido pela rodada inicial do Grupo B (assista aos melhores momentos no vídeo acima).

A seleção brasileira iniciou o jogo muito bem na defesa e convertendo as cestas, fechando o primeiro quarto na vantagem em 23 a 15. No segundo quarto, a França diminuiu a diferença e, no fim, virou o placar para 39 a 36.

Na volta do intervalo, o Brasil viveu o pior momento na partida e cometeu uma série de erros, desperdiçando ataques em sequência e levando vários tocos, permitindo que os franceses ampliassem a vantagem para 57 a 45. No quarto decisivo, a seleção brasileira chegou a se recuperar e a diminuir a diferença, mas acabou derrotada por 78 a 66.

Nicolas Batum e Victor Wembanyama terminaram como os cestinhas da partida, com 19 pontos cada. Pelo Brasil, Leo Meindl e Cristiano Felicio tiveram os melhores desempenhos, com 14 pontos convertidos cada um. Bruno Caboclo, um dos astros brasileiros, não fez um ponto sequer, em uma atuação apagada, marcada por faltas que o ameaçaram de exclusão.

– Neste tipo de competição temos que nos atentar aos detalhes. A gente sabia que construir uma vantagem não seria fácil e, quando construísse, a gente teria que tomar cuidado com descidas no contra-ataque, e a gente acabou pecando um pouco nisso. Eles conseguiram fazer algumas cestas fáceis no contra-ataque, a gente acabou errando algumas bolas e eles se aproveitaram desta situação, tanto embaixo da cesta como no contra-ataque. E aí fica fácil jogar em casa. Faz parte do processo, a gente tem que aprender com os nossos erros e é pensar para a frente – disse Leo Meindl em entrevista à TV Globo.

A seleção brasileira voltará à quadra para enfrentar a Alemanha na terça-feira (30), às 16 horas (no horário de Brasília). Em 2 de agosto, às 6 horas, o Brasil terá o Japão no último compromisso da fase de grupos. Mais cedo, na outra partida da rodada inicial do Grupo B, a Alemanha derrotou o Japão por 97 a 77.

