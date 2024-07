COB investiga se houve denúncia de assédio na natação brasileira

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) está apurando se Ana Carolina Vieira denunciou algum caso de assédio que teria ocorrido na natação brasileira antes das Olimpíadas de Paris. A nadadora, que foi expulsa da equipe após sair da Vila Olímpica sem autorização, publicou nas redes sociais que não pôde procurar o COB porque teria sido ignorada em caso de assédio em outro momento.

De acordo com o comitê, a fala de Ana Carolina foi repassada para o Compliance da instituição para que tenha uma averiguação se, em algum momento, houve denúncia de assédio. Quando a apuração for concluída, o COB vai informar.

Nesse domingo, após a divulgação da expulsão da atleta e da advertência que o namorado dela, o nadador Gabriel Santos, por terem saído da Vila sem autorização, Ana Carolina se pronunciou pelas redes sociais afirmando que está desamparada e citando casos passados de assédio.

- Não consegui falar com ninguém. Me mandaram falar com os canais do COB, mas como vou entrar em contato com os canais do COB se já fiz uma denúncia e nada foi resolvido, de assédio dentro da seleção.

A brasileira, nas redes sociais, não especificou como ocorreu o assédio, nem quando. Mas disse que irá revelar todos os detalhes com a ajuda de um advogado.

- Vou falar tudo, falar com meus advogados, tudo certinho. Prometo falar tudo. Estou em, estou triste, nervosa, não sei. Mas estou com coração em paz. Sei do meu caráter e da minha índole. Isso que importa. Espero poder defender a natação brasileira e feminina. Contem comigo. Só peço um tempo e um pouco de paciência.

O caso

Em nota oficial, o COB afirmou que Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos deixaram a Vila Olímpica sem autorização na noite da última sexta-feira, em Paris. Ana Carolina foi desligada após contestar de "forma desrespeitosa e agressiva" uma decisão técnica da comissão.

Segundo a nota do COB, Ana Carolina Vieira retornará ao Brasil de forma imediata. Gabriel foi punido com uma advertência. De acordo com Gustavo Otsuka, chefe da equipe de natação do Brasil, Ana Carolina contestou uma mudança na equipe de revezamento.

- A única forma que a gente colocou sobre a agressividade foi durante as conversas sobre as mudanças no revezamento. Foi nesse momento e nesse período que achamos por bem levar à comissão disciplinar essa situação e as condições dentro do que o próprio regulamento exige - disse Otsuka.

A infração foi descoberta pelo staff por conta das postagens feitas pelos dois atletas nas redes sociais. Não houve contestação ou desrespeito por parte deles à punição recebida. O agravante de Ana foi justamente na questão técnica do revezamento feminino 4x100m, a prova que ela competia.

Globo Esporte