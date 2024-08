Diante de casa cheia, Hugo Calderano vence francês e está nas quartas de final do tênis de mesa

(Foto: Alexandre Loureiro/COB)





Diante de um ginásio lotado e contra um oponente francês, Hugo Calderano superou as adversidades para avançar às quartas de final do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Nesta quarta-feira (31), o brasileiro venceu o francês Alexis Lebrun, nas oitavas, por 4 sets a 1 (parciais de 3/11, 11/5, 11/6, 11/3, 11/8), em partida disputada na Arena Paris Sul. Com o resultado, Calderano já igualou a melhor campanha de um brasileiro na modalidade em Jogos Olímpicos, uma vez que ele mesmo avançou às quartas em Tóquio 2020.

Jogando contra o dono da casa e a barulhenta torcida francesa, Hugo Calderano não se intimidou e se impôs para vencer um dos irmãos Lebrun, sensações do tênis de mesa francês. O brasileiro agora se prepara para a disputa das quartas de final diante do sul-coreano Woojin Jang. Vale lembrar que o chinês número 1 do mundo, Wang Chuqin, foi eliminado pelo sueco Truls Moregard (número 26 do mundo), e saiu do caminho do brasileiro numa eventual semifinal.

"Eu já conheço muito bem o sul-coreano Woojin Jang. A gente já se enfrentou muitas vezes, inclusive nas oitavas de final em Tóquio. Eu venci por 4 a 3, e depois em alguns torneios também internacionais. Vai ser um jogo muito difícil, ele tem bons saques, é muito agressivo, tem um forehand muito potente também. Acho que é um jogador que cresce nesse tipo de competição, então vou estar preparado para mais uma briga muito forte", avaliou Hugo.

Nesta quarta (31), diante de Lebrun, Hugo começou a partida mais tenso. O francês se aproveitou dos erros não forçados do brasileiro e abriu cinco pontos de vantagem (6 a 1). Calderano não conseguiu aplicar seus golpes e Lebrun fechou a parcial em 11 a 3.

No segundo set, Hugo voltou mais concentrado e agressivo, e aos poucos foi distribuindo suas melhores jogadas para abrir distância no placar (5 a 1). O adversário tentou reagir, mas Calderano se impôs para empatar a partida ao fazer 11 a 5.

Apesar do equilíbrio nas primeiras bolas do terceiro set, Hugo demonstrou a superioridade técnica para se distanciar no placar, fazer 11 a 6 e virar o jogo para 2 sets a 1. O set seguinte repetiu o enredo do anterior: sem dar chances, Calderano aplicou 11 a 3 e deixou o jogo em 3 sets a 1.

O quinto set começou com Hugo aplicando todos os seus golpes sobre o francês e abrindo novamente vantagem. Lebrun reagiu, encostou no placar (8 a 7), mas Hugo pediu tempo, voltou a se concentrar e fechou a parcial em 11 a 8 para dar números finais à partida em 4 sets a 1.

"Foi um jogo muito bom para mim. Eu comecei perdendo o primeiro set, não peguei muito o ritmo do jogo e não acertei muitas bolas na mesa, mas acho que já no segundo set eu consegui me sentir muito melhor. Comecei já muito bem no segundo set e consegui manter a calma também, mesmo com a torcida do lado dele. Mantive a calma do início ao fim para conseguir essa virada e fui jogando cada vez melhor durante a partida", disse Hugo.

Com informações do COB