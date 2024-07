Arthur Gama e Enzo Bedani vencem em Goiânia e acirram luta pelo título da Stock Series

(Foto: Marcelo Machado de Melo/Stock Car)





Que campeonato vive a Stock Series na sua temporada 2024! O calendário, que chegou à sua metade na quente manhã deste domingo (28), com temperatura ambiente na casa de 26ºC e beirando os 50ºC no asfalto, entregou mais duas corridas, que confirmaram a grande forma da categoria de acesso na luta pelo título. Os dois protagonistas do ano, Arthur Gama e Enzo Bedani, venceram uma prova cada, e apenas três pontos separam os dois na tabela após 12 corridas disputadas.

A Corrida 2 teve Gama como vencedor depois de suportar a pressão do seu adversário direto na luta pelo título. O piloto da Artcon viu pelo retrovisor o revés sofrido pelo paulista de 16 anos: na última volta, Bedani escapou quando vinha para finalizar em segundo e caiu para sétimo lugar. Mas Enzo reverteu o cenário na prova que fechou a etapa do fim de semana e, com o carro #98 da W2 Racing ProGP, terminou no topo do pódio pela quarta vez no ano e, ao passo que Arthur fechou a disputa em quarto, agora o placar aponta 272 pontos para Gama contra 269 de Bedani.

Destaque neste domingo também para Vinícius Papareli (RTR Sport Team), que faturou mais dois pódios e consolidou um fim de semana de presença no top-3 em 100% da rodada. Outro bom nome do dia foi Mathias de Valle (W2 Racing ProGP) que, correndo em casa, faturou seu primeiro pódio no campeonato.

Gama, de ponta a ponta

Depois do revés na prova que abriu a etapa, último sábado, Arthur Gama acelerou focado em retomar a liderança do campeonato e na pole position da Corrida 2, mas tendo ao seu lado seu maior adversário no ano, Enzo Bedani. Logo atrás, largaram Mathias de Valle e Alfredinho Ibiapina na segunda fila, enquanto Vinícius Papareli fechava o top-5, com Gustavo Frigotto em sexto.

Gama sustentou a liderança da prova, mas Bedani veio forte em seu encalço, com Mathias em terceiro, Papareli em quarto e Frigotto logo atrás. Os cinco primeiros formavam uma fila, que era seguida por Guto Rotta, sexto colocado.

Base da luta pelo título em 2024, o duelo entre Gama e Bedani rendeu grandes momentos à corrida. O gaúcho lutou para se segurar na frente e depois conseguiu até abrir alguma vantagem, deixando o adversário na alça de mira de Papareli, enquanto Mathias de Valle vinha em quarto. Outra bela briga foi protagonizada por Frigotto e Guto Rotta pelo quinto lugar, assumida pelo gaúcho a quatro minutos do fim da prova.

Na última volta, foi a vez de Bedani sofrer com um duro revés ao escapar na penúltima curva do circuito, caindo de segundo para sétimo lugar na corrida, levando enorme prejuízo em termos de pontos para o campeonato. A vitória ficou com Gama, enquanto Vinícius Papareli subiu para segundo e Mathias de Valle faturou seu primeiro pódio no ano, em terceiro, após segurar Guto Rotta nas voltas finais.

Bedani se recupera e volta a vencer

O azar de Bedani na Corrida 2 se converteu em sorte, de certa forma. Em razão do grid invertido, Enzo obteve o direito de fechar a primeira fila da terceira e última prova do fim de semana, largando lado a lado com o companheiro de equipe Erick Schotten. Por sua vez, Gama partiu da oitava posição após ter vencido a prova anterior.

Schotten largou na frente e se segurou na dianteira da prova, partindo com chances reais de vencer sua segunda prova na Stock Series. Bedani teve se virar com a forte pressão exercida por Felipe Barrichello Bartz e Gustavo Frigotto era o quarto colocado, logo à frente de Bruna Tomaselli e Arthur Gama, que vinha em sétimo.

Uma fila só de carros da W2 Racing ProGP foi formada, com Schotten à frente, seguido por Bedani e ‘Pipe’ Barrichello Bartz. Até que o pelotão como um todo se agrupou em razão da intervenção do safety-car em razão da quebra sofrida por Akyu Myasava e pelos detritos espalhados na pista. Quem também deu adeus à prova foi “Pipe” Bartz, que deixou a luta pelo pódio após enfrentar problemas no carro.

A relargada também trouxe um novo líder: Enzo Bedani tomou a linha de dentro da pista e superou Schotten para assumir a ponta da prova. Mais atrás, a corrida rendia fortes emoções com as batalhas envolvendo Frigotto e Papareli pelo terceiro lugar, seguidos de perto por uma disputa a quarto com Guto Rotta, Bruna Tomaselli, Mathias de Valle e Arthur Gama, oitavo lugar.

Ao fim de 16 voltas, Bedani confirmou a vitória em uma prova bastante movimentada e imprevisível, dando a volta por cima depois do imprevisto no fim da Corrida 2. Enzo formou o pódio com Gustavo Frigotto e Vinícius Papareli, os dois novamente no pódio em Goiânia. Arthur Gama construiu uma corrida de recuperação para terminar em quarto lugar e Mathias de Valle foi o quinto.

Campeonato acirrado

De volta à liderança da tabela, Gama fez uma análise da sua jornada em Goiânia. “Foi um fim de semana de altos e baixos. Começamos bem forte nos treinos, com um bom ritmo, e marcamos a pole. Infelizmente, tivemos um probleminha no carro que nos impediu de ter o melhor desempenho, mas a equipe trabalhou muito bem nessa noite, retomamos a nossa velocidade, e hoje foi um dia quase perfeito. Feliz por retornar à liderança e vamos trabalhar agora nas próximas etapas e nos detalhes para, se Deus quiser, buscar o título”.

Com duas vitórias no fim de semana, Enzo Bedani deixou claro: também segue muito firme na busca pela taça. “Foi um fim de semana muito bom, saio daqui bem satisfeito. Nos aproximamos muito na tabela, somente três pontos atrás da liderança, e mostramos muita velocidade. Infelizmente, cometemos um erro na segunda corrida, mas acontece. Agora é foco total na próxima etapa para ganhar esse campeonato”, declarou.

O grande embate da temporada fica por conta da luta pelo título e pelo superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões para que o dono da taça suba para o grid da Stock Car no ano que vem. Além da batalha entre Game e Bedani, a temporada vê a manutenção de Gustavo Frigotto em terceiro, com 220 pontos, depois de mais um pódio, o seu sétimo, conquistado em 2024.

Com os três pódios do fim de semana, Vinícius Papareli subiu para quarto e tem agora 180 pontos, quatro a mais que Mathias de Valle, outro piloto que avançou bem na tabela do campeonato e agora é o quinto. Guto Rotta soma 168 e vem em sexto, seguido por Felipe Barrichello Bartz, com 165, e por Bruna Tomaselli, com 164. Alfredinho Ibiapina tem 160 e é o nono, enquanto Erick Schotten completa a relação dos dez primeiros, com 157.





Stock Series, temporada 2024

Etapa 4, Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna

Corrida 2, resultado final

1º - Arthur Gama (Artcon Racing), 15 voltas em 22min52s897

2º - Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 2s770

3º - Mathias de Valle (W2 Racing ProGP), a 4s962

4º - Guto Rotta (Garra Racing Team), a 5s542

5º - Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP), a 7s423

6º - Gustavo Frigotto (Artcon Racing), a 8s214

7º - Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), a 8s376

8º - Erick Schotten (W2 Racing ProGP), a 9s383

9º - Bruna Tomaselli (Garra Racing Team), a 16s022

10º - Hugo Cibien (W2 Racing ProGP), a 18s611

11º - Kaká Magno (RTR Sport Team), a 38s173

12º - Akyu Myasava (Garra Racing Team), a 48s815





Não completou

Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), a 8 voltas





Corrida 3, resultado final

1º - Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), 16 voltas em 26min54s666

2º - Gustavo Frigotto (Artcon Racing), a 0s970

3º - Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 1s516

4º - Arthur Gama (Artcon Racing), a 5s375

5º - Mathias de Valle (W2 Racing ProGP), a 6s075

6º - Erick Schotten (W2 Racing ProGP), a 10s312

7º - Kaká Magno (RTR Sport Team), a 13s646

8º - Bruna Tomaselli (Garra Racing Team), a 14s653

9º - Guto Rotta (Garra Racing Team), a 22s022

10º - Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), a 25s405

11º - Hugo Cibien (W2 Racing ProGP), a 33s809





Não completaram

Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP), a 9 voltas

Akyu Myasava (Garra Racing Team), a 10 voltas





Classificação do campeonato após quatro etapas (top-10)*

1º - Arthur Gama, 272

2º - Enzo Bedani, 269

3º - Gustavo Frigotto, 220

4º - Vinícius Papareli, 180

5º - Mathias de Valle, 176

6º - Guto Rotta, 168

7º - Felipe Barrichello Bartz: 165

8º - Bruna Tomaselli: 164

9º - Alfredinho Ibiapina: 160

10º - Erick Schotten: 157

*pontuação extraoficial