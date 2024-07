Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano vão às oitavas e igualam melhores campanhas olímpicas do tiro com arco

(Foto: Miriam Jeske/COB)





Duas vitórias em dois confrontos levaram Marcus D’Almeida e Ana Luiza Caetano às oitavas de final dos Jogos Olímpicos Paris 2024. O número 1 do mundo eliminou adversários da Ucrânia e do Japão, enquanto a número 63 do feminino deixou para trás rivais de Eslovênia e Malásia. Com estes resultados os dois igualam as melhores campanhas do Brasil nos Jogos na modalidade.

No feminino o melhor resultado até então era o nono lugar de Ane Marcelle, que parou nas oitavas na Rio 2016. Marcus iguala a própria marca, também uma nona colocação, alcançada em sua segunda participação olímpica, em Tóquio 2020.

"Conseguir me manter no jogo, conseguir aproveitar o momento sem deixar essa pressão entrar. Foi o que eu vim fazer. Não dá pra gente imaginar que resultado a gente vai conseguir, mas dá pra gente imaginar que postura que a gente vai ter na linha, esse tipo de coisa. Então chegar ali e realmente conseguir ter a postura que eu queria ter, ter a cabeça que eu queria ter, isso pra mim foi um passo gigantesco e que eu vou levar pras próximas etapas", disse Ana Luiza.

Os dois voltam à Arena montada na Esplanada des Invalides na sexta-feira para a disputa das duplas mistas. Os adversários serão os mexicanos Alejandra Valencia e Pablo Acha Gonzalez, a quem enfrentaram na final dos Jogos Pan-americanos Santiago 2023. A disputa individual feminina continua no sábado, e a masculina, no domingo.

Marcus e Ana seguram a pressão para avançar

Ana foi a primeira a entrar em ação. Décima nona colocada na fase classificatória com um recorde pessoal de 660 pontos, muito acima da 63ª colocação que hoje ocupa do ranking, Ana demonstrou muita frieza em ambos os duelos desta terça-feira. No primeiro do dia saiu atrás da eslovena Zana Pintaric, mas virou para vencer por 6 a 2 (26/29, 27/25, 27/25 e 28/23).

Na segunda rodada, diante da malaia Syaqiera Mashayikh, Ana demonstrou muita frieza para reverter um cenário dificílimo. Após estar perdendo por 4 a 2, conseguiu igualar em 5 a 5 e venceu na flecha única por 6 a 5 (27/27, 28/28, 24/28, 27/27, 29/24).

Número 1 do ranking mundial e 17º na fase classificatória, Marcus D’Almeida testou um novo arco na fase eliminatória. Iniciou a caminhada contra o ucraniano Mykhailo Usach atrás no placar, mas desencantou na sequência para vencer por 6 a 2 (29/30, 28/26, 29/28 e 30/27). Na segunda rodada, diante do japonês Fumiya Saito, Marcus só não venceu o terceiro set, em que ambos acertaram todas as três flechas no 10. O placar terminou 7 a 1 para o brasileiro (29/25, 29/28, 30/30 e 28/26).

"Acho que a gente já está igualando os melhores resultados, a gente veio focado. A gente vem falando muito sobre isso, que é sobre o arqueiro e o alvo, e é isso que a gente vai fazer sexta, sábado e domingo. Final de semana completo do tiro com arco. Eu fico muito feliz de ver essa agenda e a gente estar cumprindo ela e, se Deus quiser, avançar mais", disse Marcus.

Formato de disputa

Na etapa eliminatória cada atleta dispara três flechas por set. Quem somar mais pontos no set de acordo com a posição da flecha no alvo ganha dois pontos, e cada atleta ganha um em caso de empate. Quem chegar a seis pontos primeiro vence o confronto e avança na competição.

Com informações do COB