De virada, Melo e Matos avançam para as oitavas de final em Wimbledon

Adiamentos, paralisações, três tie-breaks e a vaga nas oitavas de final. O mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos comemoraram neste sábado (6) a segunda vitória em Wimbledon. A chuva finalmente deu uma trégua e a dupla brasileira derrotou o colombiano Nicolas Barrientos e o português Francisco Cabral, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (1-7), 7/6 (7-5) e 7/6 (10-3), em partida pela segunda rodada. No total, o jogo que começou nesta sexta-feira (5), no All England Club, em Londres, na Inglaterra, teve 2h44.

Os próximos adversários no Grand Slam, valendo vaga nas quartas de final, serão o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten, que venceram a dupla espanhola Pedro Martinez e Jaume Munar. Jogo será nesta segunda-feira (8), às 7 horas (horário de Brasília).

"Muito felizes com a vitória. Tivemos esse jogo extremamente complicado. Parar por causa da chuva, no primeiro dia e hoje, que voltamos, jogamos três pontos, e depois tivemos que terminar. Jogamos muito bem o super tie-break, que é o decisivo, no terceiro set, que é até 10. Isso foi bem importante em todos os aspectos para nós", explicou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

"Realmente muito contentes, jogando bem na grama, igual já começamos bem em Stuttgart, fizemos um bom jogo lá em Eastbourne e, agora, aproveitando ao máximo esses resultados e no passo a passo aqui em Wimbledon. Acho que estamos bem prontos para a próxima rodada e é seguir com essa confiança", completou.

Na sexta-feira, o jogou parou no terceiro set, interrompido pela chuva, quando era disputado o sétimo game, com 4/3 para Barrientos e Cabral - a dupla Melo e Matos sacaria na sequência. E, ao ser retomado neste sábado, ainda teve mais uma paralisação por causa do mau tempo antes de terminar.

O dia mudou, mas o equilíbrio não. O terceiro set, assim como os dois primeiros, também não teve quebras e, com mais um empate em 6/6, foi decidido em novo tie-break - que vai a 10 no set decisivo em Wimbledon. Melo e Matos dominaram o tie-break, chegando a abrir 9-1. Os adversários ainda marcaram dois pontos seguidos, mas o mineiro e o gaúcho fecharam em 10-3 para avançar no Grand Slam.

Os dois primeiros sets, na sexta-feira, também foram definidos no tie-break, sem quebras. Os adversários marcaram 7/6 (7-1) para sair na frente. A história se repetiu no segundo, mas desta vez com vitória de Melo e Matos: 7/6 (7-5).