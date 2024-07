Handebol: Brasil perde da França, mas segue com chances de classificação em Paris 2024

(FOTO: Wander Roberto/COB)





A seleção brasileira de handebol perdeu para a França por 26 a 20, nesta terça-feira, 30, em Paris, pela terceira rodada dos Jogos Olímpicos. Apesar do resultado, a equipe segue com chances de classificação para as quartas de final.

O Brasil fez um bom começo de jogo, mas não conseguiu segurar o ritmo das donas da casa. Empurradas pela torcida, as francesas abriram vantagem antes da metade do primeiro tempo, sem dar chances às brasileiras encostarem, e mantiveram a ponta até o fim.

Após a partida, a capitã Bruna de Paula falou sobre a atuação da seleção.

"Sabíamos que a França seria muito dura. O time é muito físico, corre muito. Mas lutamos até o fim, demos nosso melhor. Elas fizeram um bom jogo. Vamos levantar a cabeça. Fizemos coisas boas. Temos que aceitar a derrota, se preparar para o próximo jogo", disse ela.

O Brasil volta a jogar na quinta-feira, 1º, contra a Holanda. O último duelo será contra Angola, no sábado. Uma vitória em alguma das partidas praticamente garante a classificação para as quartas de final.

Com informações do COB