Manchester United desponta em briga com Real Madrid por promessa francesa e gera dilema

(Foto: Divulgação / Lille)





Uma das promessas do futebol francês, o zagueiro Leny Yoro, do Lille, tem uma decisão a tomar em breve. O Manchester United surgiu com uma proposta de 50 milhões de euros (R$ 293 milhões) pelo defensor de 18 anos, e o clube francês aceitou. Ela supera os €45 milhões (R$ 264 milhões) que o Real Madrid estaria disposto a pagar, mas o jogador tem como preferência o time espanhol.

As informações são do canal britânico "Sky Sports" e do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências. O zagueiro está no alvo de gigantes do continente desde o início do ano.

Yoro tem contrato com o Lille até 2025, o que faz o time francês pensar em negociá-lo nesta janela de transferências. A partir de janeiro, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça no meio do ano que vem. Essa é uma alternativa que o Real Madrid estuda, contando a favor com o desejo do defensor de vestir a camisa merengue, segundo Romano.

O Manchester United está em busca de um zagueiro para preencher as opções no setor, após a não renovação do contrato de Varane. Pelo menos três alvos se destacam, sendo Yoro o mais jovem deles.

Zagueiro jovem e de 1,90m de altura, Yoro se destacou com o Lille que terminou na quarta posição do Campeonato Francês na temporada passada e conseguiu a classificação para a próxima Champions League.

O Manchester United tem sinal verde do holandês De Ligt, de 24 anos, e negocia a transferência com o Bayern de Munique, em valores estimados justamente em €50 milhões, de acordo com Romano. E segundo a imprensa britânica, o Everton recusou duas propostas dos Diabos Vermelhos por Branthwaite, de 22 anos, sendo a mais recente na casa das 50 milhões de libras (R$ 346 milhões).

Globo Esporte