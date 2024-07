Vai aproveitar as Olimpíadas em Paris? Veja como se proteger durante a viagem

(Foto: Alexandre Loureiro/COB)





As Olimpíadas de Paris estão chegando e com a cerimônia de abertura marcada para o dia 26 de julho, a capital francesa espera receber mais de 326 mil pessoas. Além de um recurso obrigatório para entrar no país, a contratação de um seguro-viagem é essencial para que os viajantes curtam os jogos olímpicos, e a viagem, com segurança e preparados para imprevistos, como cancelamento de voos, perda de bagagem e assistência médica.

Para se ter uma ideia da importância desses quesitos, segundo dados da Susep, 72% dos viajantes brasileiros consideram a tranquilidade e a segurança como um dos principais motivos para contratar um seguro-viagem. Além disso, de acordo com dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o setor apresentou um aumento de 9,5% no primeiro bimestre de 2024, resultando em uma arrecadação de R$143,1 milhões. Para este ano, a expectativa é que setor continue a crescer, com uma projeção de 11,7% no mercado de seguros.

Representando cerca de 8% de market share no setor, a Hero Seguros, insurtech referência em seguro-viagem, também tem visto um aumento significativo na demanda por seus serviços. As viagens para a Europa, em junho do ano passado, representaram 14% das contratações de seguro-viagem, enquanto em junho deste ano, pularam para 31%. Ao analisarmos o mês de julho, os dados são tão expressivos quanto: as contratações de seguro-viagem para a Europa aumentaram de 12% em 2023 para 21% neste ano.

Para Guilherme Wroclawski, Co-CEO e cofundador da Hero Seguros, as Olimpíadas e a busca por benefícios que podem ser utilizados durante as viagens têm impulsionado a procura pelos serviços. “A contratação de um seguro-viagem é essencial para que os viajantes estejam preparados para qualquer imprevisto. Mas para além disso, é preciso oferecer uma cobertura completa, que inclui desde despesas médicas e hospitalares até proteção contra atrasos de voo e perda de bagagem. Além disso, os viajantes também podem aproveitar experiências diferenciadas ao fazer a contratação do seguro-viagem, mesmo não precisando acionar as coberturas do seguro, como: acesso gratuito às salas VIPs da W Premium Lounge, desconto de 10% em compras no DutyFree e cashback. Nosso objetivo é proporcionar tranquilidade aos nossos clientes, garantindo que eles possam aproveitar ao máximo o evento e a viagem, sem preocupações e com muitos benefícios”, comenta.

Recentemente, a insurtech anunciou Zé Roberto Guimarães, multicampeão e atual treinador da seleção feminina de vôlei, como embaixador da marca. Além disso, a empresa patrocina as categorias de base e equipe profissional do Barueri Volleyball Club, durante toda a temporada 2024/25.

“Acreditamos que o esporte promove valores fundamentais que são essenciais tanto para a vida pessoal quanto profissional. Essas iniciativas reforçam o nosso compromisso com o desenvolvimento das atividades esportivas no Brasil e estamos ansiosos para torcer pelo nosso país durante os jogos”, comenta Guilherme.

Para essas olimpíadas, a delegação brasileira conta com 276 atletas, sendo 153 mulheres e 123 homens. Essa será a terceira maior delegação da história do país, ficando atrás apenas da Rio 2016 e Tóquio 2021. A expectativa do Brasil para essa competição é superar o número de medalhas dos jogos olímpicos de Tóquio em 2021. Na ocasião, foram sete ouros, seis pratas e oito bronzes, totalizando 21 medalhas.