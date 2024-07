GP da Bélgica: Norris lidera dobradinha da McLaren em 2º treino

(Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)





A McLaren encerrou o primeiro dia do GP da Bélgica, nesta sexta-feira, com uma dobradinha no segundo treino livre da etapa. Lando Norris anotou 1m42s260 em sua melhor volta, sucedido pelo colega Oscar Piastri. Em terceiro lugar esteve Max Verstappen, desbancado pela dupla da equipe britânica com os pneus macios.

Se a sessão anterior foi monopolizada por Verstappen, desta vez, a McLaren foi quem anotou tempos competitivos por quase todo o treino, desbancando o próprio holandês nos pneus macios; Max calçava pneus médios no início da disputa e, com eles, manteve-se liderando por 20 minutos.

Piastri, por muito pouco (0s002) não foi superado pelo tricampeão da RBR depois que o holandês foi aos boxes para colocar compostos de faixa vermelha. Mas quem passou na frente do australiano foi Norris, colega dele na McLaren. A distância da equipe britânica para a Ferrari chegou a 0s8; em relação à Mercedes, a vantagem foi de mais de 1s.

Desta vez as Mercedes ficaram mais distantes: George Russell foi apenas sexto colocado e Lewis Hamilton, 12º. O veterano reclamou de saltos no carro, consequência dos ajustes feitos para adaptar o veículo à pista de Spa-Francorchamps - que exige baixa pressão aerodinâmica para mais velocidade nas curvas.

A sessão contou com a presença de Esteban Ocon, ausente no TL1 por causa de um vazamento de água em sua Alpine. O francês anotou o sétimo melhor tempo da disputa.

O terceiro e último treino livre do GP da Bélgica de F1 será neste sábado a partir das 7h30 (horário de Brasília). O ge segue na cobertura da etapa.

Verstappen, de médios, abriu o treino na frente. Ele foi sucedido por Norris que, ao contrário dos rivais, optou pelos pneus macios. Ainda assim, sua marca ficou a 0s1 do tricampeão da RBR, que reduziu seu próprio tempo em mais 0s1.

Após 23 minutos, outros pilotos aderiram aos pneus macios: entre eles, Sainz, que assumiu a liderança por pouco tempo até ser superado por Piastri. Verstappen também pôs os compostos de faixa vermelha e esteve a 0s002 de superar o australiano da McLaren. Mas quem o fez foi seu colega, Norris. O britânico abriu 0s2 para o companheiro, também de macios.

Faltando pouco mais de 23 minutos para a bandeirada, Piastri e Verstappen calçaram os compostos médios, já visando testar o ritmo de corrida. Outros pilotos fizeram o mesmo, mantendo as voltas registradas inalteradas.

