Marta vibra com assistência na estreia: "Eu me senti fazendo o gol também"

(Foto: Susana Vera/Reuters)





Marta está a um gol de igualar a eterna parceira Cristiane como a maior artilheira das Olimpíadas. E chegou a marcar o que seria seu 14º gol em Jogos Olímpicos, mas o lance foi anulado por impedimento de Gabi Portilho, que fez o cruzamento (veja abaixo). Um minuto depois, dos pés da camisa 10 saiu o passe preciso para Gabi Nunes fazer o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Nigéria.

- Foi uma frustração (o gol anulado), lógico. Mas o mais importante é que a gente não ficou se lamentando, continuou correndo atrás e em seguida a gente conseguiu encontrar um passe para a Gabi, ela foi feliz e fez o gol da vitória. Fiquei muito emocionada naquele momento, eu me senti fazendo o gol também - afirmou Marta.

- Eu vi o movimento da Gabi, consegui dar o passe certinho e ela acertou um chutaço, vencendo a goleira da Nigéria, que é uma grande goleira - comentou a craque brasileira.

Marta tem 13 gols distribuídos pelas cinco Olimpíadas que disputou entre Atenas-2004 e Tóquio-2020 (realizada em 2021). O Brasil volta a campo domingo para enfrentar o Japão, em Paris, pela segunda rodada do Grupo C, mais uma chance para Marta, que já é a recordista de gols em Copas do Mundo, com 17, alcançar a marca também nas Olimpíadas.

Globo Esporte