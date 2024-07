Larissa Pimenta conquista medalha de bronze no judô nos Jogos Olímpicos Paris 2024

(Foto: Wander Roberto/COB)





Larissa Pimenta olhava para o lado e via a lendária Sarah Menezes a lhe passar instruções. Hoje treinadora, a piauiense, campeã olímpica nos Jogos Londres 2012, tentava guiar a judoca luta a luta rumo à glória que já conhecia tão bem. Deu certo.

"Desde criança eu sou muito fã dela, sempre acompanhei. A gente fez disputa olímpica para a Olimpíada de Tóquio. Lutamos muito juntas. Eu aprendi muito com ela e acho que não tem nada melhor nesse momento do que estar com ela. Posso dizer que ela foi a pessoa que acreditou muito em mim. Preciso ser honesta porque muitas vezes eu não acreditei. E ela olhava para mim e falava: "Você pode, você merece, se você pega no kimono, ninguém te segura". E hoje ela falou isso muito, muito, muito, muito. E eu comecei a me sentir muito grande, muito forte. Ela é muito tranquila, então me passa uma tranquilidade de que ela é honesta no que ela fala", disse a medalhista sobre Sarah Menezes.

Depois de cinco lutas, Larissa, paulista de 25 anos comemorou uma medalha de bronze gigante para o judô feminino do Brasil.

Ela estreou com vitória sobre a cabo-verdiana Djamila Silva, em seguida venceu na raça uma das favoritas, a britânica Chelsie Giles, e parou na francesa Amandine Buchard - atual vice-campeã olímpica.

Na repescagem, bateu a alemã Mascha Ballhaus, com quem sempre teve muita dificuldade no retrospecto direto, no golden score. Já na disputa da medalha, derrotou a campeã mundial Odette Giuffrida, também no golden score, por acúmulo de punições.

Com isso, o judô brasileiro chega à sua 26ª medalha olímpica, sendo uma de prata conquistada também neste domingo por Willian Lima.

Com informações do COB