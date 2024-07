Circuito de Corridas CAIXA retorna neste domingo (14) em Brasília

(Foto: Luiz Doro / adorofoto)





O Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series está de volta e a primeira etapa da temporada 2024 será neste domingo (14), em Brasília. A festa promete ser grande entre os amadores, ansiosos pelo retorno da mais tradicional série de provas de rua do Brasil. Entre os atletas de elite não é diferente. Nomes como Pablo Fagundes da Costa e Senara Almeida da Silva, dois dos favoritos entre os homens e as mulheres, prometem entrega total nos 10km para conquistar a vitória.

A largada da categoria Elite Masculina e Feminina será às 6:55h, na Praça Buriti, na Esplanada dos Ministérios. Além de Pablo, nomes como André Ramos de Souza, Ailton Casimiro, Vinícius Scheffel, Gustavo Barros de Souza e Flávio Henrique de Andrade estão entre os candidatos ao título de campeão da primeira prova do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series. Entre as mulheres, Senara terá como principais adversárias as atletas Carmen da Silva Reges Pereira, Aline Prudência de Freitas e Marizete Moreira dos Santos.

Depois dos atletas PDC´s e da Elite, será a vez de milhares de corredores e corredoras da categoria amadora colorir a capital Federal. A abertura do Circuito Caixa terá uma atração especial. Ronaldo da Costa participa como padrinho. O recordista mundial da maratona, campeão da São Silvestre e um dos grandes nomes da história do atletismo, participará da largada e chegada da prova, disponível e disposto a conversar e tirar muitas fotos.

Cronograma de largada

PCD: 6h50

Elite Masculina e Feminina 10Km: 6h55

Geral (10km / 5km): 7h

A expectativa para o retorno do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series é justificado por sua tradição. Criado em 2004, recebeu mais de 316 mil pessoas em 143 provas pelo Brasil até 2018, quando teve sua interrupção forçada em função da pandemia após 15 anos de uma história de sucesso. Agora, em 2024, serão 10 etapas em diferentes cidades espalhadas pelo País.

“Só posso agradecer à direção da CAIXA, pela confiança, apoio incondicional tanto nos anos anteriores quanto agora, e pela sensibilidade em ouvir a comunidade da corrida de rua, que clamava pelo retorno do circuito”, comenta Hélio Takai, diretor da HT Sports.

Ainda dá tempo - As inscrições para a etapa de Brasília do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series estão encerradas, porém, a organização informa que a turma que busca uma vaga de última hora terão uma chance de correr. Isso porque, alguns lugares serão disponibilizados durante a entrega dos kits nesta sexta (12) e sábado (13), na loja Centauro do Pátio Brasil Shopping (Setor Comercial Sul Q. 6 - Asa Sul). Nesta sexta (12), o horário vai até às 20h. No sábado (13), termina um pouco mais cedo, às 18h.

São duas opções para os corredores. Quem optar pelo Kit Popular investirá R$ 89, enquanto aqueles que preferirem o Kit Caixa vão desembolsar R$ 129. Os preços são válidos para o primeiro lote e não incluem a taxa de serviço. Corredores acima de 60 anos pagarão R$ 44,50 (Kit Popular) e R$ 64,50 (Kit Caixa).

O Kit Popular dá direito a número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação, enquanto o Kit Caixa agrega uma camiseta e uma meia para os corredores.

CIRCUITO CAIXA 2024

14/07 - Brasília - Esplanada dos Ministérios

21/07 - Belo Horizonte - Praça da Assembléia

01/09 - Aracaju - Passarela do Caranguejo/Farol Coroa do Meio

08/09 - Salvador - Praça do Piatã

15/09 - Maceió - Estacionamento do Jaraguá

13/10 - Campo Grande - Parque das Nações Indígenas

02/11 - Goiânia - Paço Municipal

10/11 - São Paulo - CERET

24/11 - Palmas - Praia da Graciosa

08/12 - Vitória - Praça do papa