Luisa Stefani estreia com vitória ao lado de Bia Haddad nos Jogos Olímpicos, em Paris

(Foto: André Gemmer / COB)





Luisa Stefani e sua parceira Bia Haddad Maia estrearam com vitória, nesta segunda-feira (29), nos Jogos Olímpicos de Paris, realizados no saibro de Roland Garros, na capital francesa. Elas bateram as chinesas Shuai Zhang e Yue Yuan por um duplo 6/4, após 1h37min.

"Sabia desde o começo que a Bia havia tido um jogo duro nas simples e que eu teria que chamar um pouco a responsabilidade na dupla. Mas, o principal foi entender que, ao mesmo tempo, não precisaria me preocupar com ela e foquei no meu jogo. Conversamos antes, falamos como teríamos que jogar e na hora nos viraríamos se desse algo diferente. Isso é uma confiança minha no que ela vai entregar e me deixou tranquila para começar com energia lá em cima. Conseguimos largar bem e manter a energia em todos os games", disse Luisa, tenista patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Fila, Parmalat Whey Fit e que conta com os apoios da Engie CBT, Green People, Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.

Luisa comentou sobre aspectos diferentes desta Olimpíada para a de 2021, quando foi bronze, ao lado de Laura Pigossi, na histórica primeira medalha olímpica do tênis brasileiro, em Tóquio. "Olimpíada amo muito jogar, a última foi indescritível. Com a Bia é sempre bom, nosso jogo encaixa muito bem. Curto muito jogar com ela. Sabemos o que temos que fazer e, se não fizermos, temos ciência do que deveria ter sido feito. Isso dá muita tranquilidade, pelo menos para mim, de que nossa capacidade e preparação foi feita e é só performar. Eu confio no jogo dela", explicou.

"Tóquio não tinha público, a Vila Olímpica era diferente, tudo diferente, aqui é outra superfície. Aqui tem família, público, parceira incrível do lado, um time muito fera do lado de fora. Estou feliz para caramba de estar aqui, tento aproveitar esses momentos. O sentimento traz o jogo para mim também. Hoje fizemos uma ótima estreia", completou.

A dupla volta a jogar nesta quarta-feira (31) diante das vencedoras do duelo entre as alemãs Laura Siegemund e Angelique Kerber e as britânicas Katie Boulter e Heather Watson, partida marcada para esta terça-feira (30).