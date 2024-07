Betsson Sport é a nova patrocinadora da Inter de Milão

A gigante sueca Betsson, operadora líder global de apostas online que celebrou seu 60º aniversário no ano passado, terá o logotipo da marca de infoentretenimento Betsson Sport estampado nos uniformes da Inter de Milão. As novas camisas vão mostrar, pela primeira vez, duas estrelas, celebrando a 20ª vitória do scudetto do clube. Esta aliança estratégica une dois nomes proeminentes em seus respectivos campos, ambos com um rico legado.

A parceria de quatro anos representa o maior acordo de patrocínio de camisa tanto para a Betsson quanto para os campeões da Série A e finalistas da Liga dos Campeões do ano passado: a FC Internazionale Milano. Além da grande exposição da Betsson.sport nos uniformes da equipe, ambas as partes compartilham o objetivo mútuo de aprimorar a experiência geral dos fãs. Com o amplo alcance e a inovadora abordagem da Betsson, o alvo também é fortalecer e conectar ainda mais com os torcedores ao redor do mundo.

"Este patrocínio representa o maior até hoje para a Betsson", afirma Jesper Svensson, CEO de Betsson Operations. "Ele nos permite conectar com os apaixonados fãs de futebol na Itália e ao redor do mundo. Nosso objetivo vai além de ser apenas um patrocinador - seremos um parceiro que vai trazer emoção e valor para o clube e seus torcedores. Este acordo fortalece nosso crescimento estratégico em mercados-chave e reforça nosso compromisso em posicionar a Betsson como uma marca esportiva global líder na indústria."

"Estamos muito satisfeitos em receber a Betsson na família Nerazzurri como nossa patrocinadora oficial e em ter assinado este acordo histórico que colocará o logo Betsson Sport na frente dos nossos novos uniformes. Essa nova parceria nos ajudará a alcançar novos patamares no envolvimento dos fãs. Com o amplo alcance e a abordagem inovadora de nosso parceiro, estamos preparados para expandir nossa base de fãs internacional e aprimorar a experiência geral dos torcedores na Itália e no mundo", comentou Alessandro Antonello, CEO Corporativo do FC Internazionale Milano.

A Inter de Milão tem uma base de fãs apaixonada no Brasil. A popularidade do clube se deve em parte às suas conquistas em competições europeias e à presença de jogadores brasileiros renomados ao longo dos anos, como o icônico Ronaldo "Fenômeno", que teve uma passagem pelo clube na década de 90. A torcida do Brasil é ativa nas redes sociais e acompanha de perto as performances do clube na Série A italiana e em competições europeias. Recentemente, a equipe conquistou o 20º título de campeã italiana ao derrotar o Milan por 2 a 1 no San Siro, em abril. A celebração do título foi marcada por um vídeo dos jogadores comemorando ao som do hit brasileiro “Ai se eu te pego”, que se tornou viral nas redes sociais.





O portfólio de patrocínio do Grupo Betsson tem alcance global, com uma forte presença em diversos esportes e clubes de futebol. Na América Latina, Betsson é a patrocinadora do Boca Juniors, Racing Club de Avellaneda e Atlético Nacional, da Colômbia. Na Itália, a marca de infotenimento Betsson Sport possui parcerias com clubes como SSC Napoli, Torino FC, e Francesco Totti atua como embaixador.