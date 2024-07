Luisa Stefani estreia neste sábado (27) nos Jogos Olímpicos em Paris

(Foto: Gaspar Nóbrega / COB)





Luisa Stefani já tem data de estreia na chave de dupla feminina nos Jogos Olímpicos de Paris, na França, que serão disputados no saibro de Roland Garros. Ela e a parceira Bia Haddad Maia jogam o quarto e último jogo da quadra 12 do sábado (27), em torno das 12h de Brasília, diante das chinesas Shuai Zhang e Yue Yuan.

Luisa está treinando desde terça-feira (23) na capital francesa com a equipe brasileira e animada para a estreia. Em 2021, em Tóquio, no Japão, ela e Laura Pigossi fizeram história conquistando a inédita medalha de Bronze para o Brasil no esporte.

"Não tem jogo fácil aqui, vamos pra cima na estreia contra as chinesas. Conheço bem a Shuai, já foi minha parceira e da Bia. A Yuan não conheço muito bem, mas precisamos impor nosso jogo desde o conheço, jogar com garra, energia alta, conversar com o time sobre a tática e buscar passar essa primeira rodada. Aqui não tem jogo mole, o que importa é química, força de vontade, quem quer mais, jogar com coração e vontade. Que comece Paris", disse Luisa, tenista patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Fila, Parmalat Whey Fit e que conta com os apoios da Engie CBT, Green People, Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.