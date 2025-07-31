Adidas e Flamengo celebram a origem do clube em terceiro uniforme





O Flamengo lança o seu terceiro uniforme para a temporada 2025, pela primeira vez em parceria com adidas Originals - marcando a volta da linha de lifestyle ao futebol brasileiro. A coleção relembra as origens do clube fundado em 1895 e traz, em todas as peças, referências às suas raízes.

A nova camisa é predominantemente off-white, com detalhes em dourado, preto e vermelho. Homenageando as Regatas do Flamengo, a peça traz uma textura que faz referência ao efeito do movimento dos remos na água. Na parte lateral da camisa, um patch especial também celebra a origem náutica do clube.

Outra novidade é o escudo: na versão de 1895 ele estampa o peito do uniforme, enquanto na versão atual, em dourado, aparece abaixo da gola nas costas da camisa. As tradicionais três listras no ombro, marca registrada da adidas, surgem em vermelho e preto, reforçando a identidade Rubro-Negra. Calções e meias off-white completam o kit.

Flamengo: “Patrimônio Original da Nação”

Reforçando a homenagem à fundação do Clube de Regatas do Flamengo, adidas e clube lançaram a campanha “Patrimônio Original da Nação”, que ressalta a relevância do Flamengo para além do futebol, como uma parte viva e imprescindível da história nacional.

Para celebrar esse lançamento inédito, na noite da última quarta-feira, 30 de julho, a frase “Patrimônio Original da Nação” foi projetada nos Arcos da Lapa, um dos mais icônicos cartões postais da capital carioca.

A temática da origem do Flamengo também esteve presente no ensaio fotográfico, que aconteceu na Confeitaria Colombo, um dos estabelecimentos mais tradicionais do Rio de Janeiro e que também fez parte da história do clube carioca. Estrelam o shooting Major RD, rapper e flamenguista apaixonado, os “crias” do Ninho Ryan Roberto e Luiz Guilherme, atletas da base rubro-negra, além da influenciadora Jessica Nascimento (@jessoficial).

O terceiro uniforme do Flamengo encontra-se nas versões Torcedor e Autêntica, que tem a mesma tecnologia utilizada pelos atletas em campo, além da versão infantil. O modelo está disponível no site da adidas Brasil e nas lojas oficiais do flamengo a partir de R$ 399,99 em modelo adulto.