Desafio da Ponte divulga percurso da sua edição de retorno

(Foto: Divulgação/Desafio da Ponte)





Retornando ao calendário esportivo após 12 anos, o emblemático Desafio da Ponte, que acontece no dia 3 de agosto, vem despertando grandes expectativas. E para agitar ainda mais a comunidade das corridas de rua, o evento acaba de divulgar os detalhes do percurso de 21km da prova. Largando próximo ao Caminho Niemeyer, em Niterói, e chegando no Boulevard Olímpico com Arena de Chegada na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, a prova atravessará a Ponte Presidente Costa e Silva, popularmente conhecida como Ponte Rio-Niterói, que é a maior do hemisfério sul, com mais de 13km de extensão. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até 22 de julho pelo site oficial do evento.

Descrevendo em detalhes, a largada em Niterói será nas proximidades do Caminho Niemeyer, na Rua Professor Plinio Leite, seguindo para Av. Feliciano Sodré, em direção à praça do pedágio da Ponte no sentido Rio-Niterói.

Entrando na Ponte, os atletas seguem até a base operacional para seguir o trajeto no sentido Niterói-Rio até aproximadamente o seu quilômetro 14, incluindo uma altimetria máxima de 72m na passagem pelo vão central e uma altimetria acumulada de cerca de 150m.

A prova segue pelo Viaduto do Gasômetro em direção a descida para Avenida Rodrigues Alves e, em sua reta final, o percurso passa pela Rua Rivadávia Corrêa, acessando o Boulevard Olímpico e concluindo na Praça Mauá, onde estará localizada a Arena de Entretenimento do evento.

“O Desafio da Ponte tem um percurso exigente, com muitas subidas e descidas, além de um cenário incomum, afinal, estamos falando de atravessar uma das pontes de maior extensão do mundo. Entre as grandes motivações para participar da prova estão justamente o seu percurso exclusivo e o objetivo inédito que ele proporciona aos corredores. São essas características que fazem o Desafio da Ponte ser um dos eventos mais atrativos para homens e mulheres que já estão acostumados à preparação de alta performance e à busca por superar limites pessoais”, contou João Traven, Diretor da Spiridon, organizadora do evento junto com a Dream Factory.

Ao todo, o Desafio da Ponte terá oito pontos de hidratação, que estarão assim distribuídos ao longo do percurso: Arena de Largada (Km 0), Alça de Retorno na Base Operacional da EcoVias Ponte (Km 2.6), Ponte (Km 5.2), próximo ao pórtico 12 da Ponte (Km 9.2), próximo ao pórtico 6 da Ponte (Km 13.1), Avenida Rodrigues Alves 1 (Km 16.1), Avenida Rodrigues Alves 2 (Km 19.1) e Arena de Chegada (Km 21). A largada, com início às 6:30, será no sistema de ondas, começando com os corredores de elite das categorias masculina e feminina. Em seguida, às 6:35, largam os atletas com deficiência (ACD). Depois, em intervalos de 5 minutos, as ondas serão divididas conforme os índices técnicos usados no ato da inscrição.

Inscrição exige comprovação de índice técnico

No ato da inscrição, homens e mulheres precisarão comprovar ter completado, a partir de janeiro de 2024, prova de 21km em tempo igual ou inferior a 2 horas e 30 minutos ou prova de maratona (42km) em tempo igual ou inferior a 5 horas. A prova a ser usada como comprovação de índice precisa ser de corrida de rua e chancelada por alguma entidade de caráter oficial, seja ela estadual (federações), nacional (CBAt) ou a World Athletics. Desta forma, os resultados obtidos nas provas de 21km e 42km das edições de 2024 e 2025 da Maratona do Rio são válidos como índice para o Desafio da Ponte.

Interdição da Ponte Rio–Niterói

Por conta da prova, haverá interdição parcial da Ponte Rio–Niterói nos seguintes horários e trechos:

02/08 (sábado)

A partir das 22h: Interdição de duas faixas sentido Rio > Niterói e Niterói > Rio.

03/08 (domingo)

A partir das 5h: Interdição de mais uma faixa em ambos os sentidos.

(No sentido Rio > Niterói apenas no trecho Mocanguê até a Praça de Pedágio).

A partir das 12h: Previsão de liberação total do fluxo em ambos os sentidos.

Uma história de tradição

Criada em 1981, a Corrida da Ponte se tornou uma das provas mais desafiadoras e simbólicas do Brasil. Com seu percurso passando pela imponente Ponte Rio–Niterói, o evento não só testa os limites físicos dos corredores como também proporciona um dos cenários mais icônicos do estado do Rio de Janeiro.

Realizada anualmente até 1986, a prova foi interrompida por questões operacionais e de tráfego na ponte. No entanto, sua importância permaneceu viva na memória dos atletas, culminando em seu grande retorno em 2011, com edições subsequentes em 2012 e 2013.

A última edição, realizada em 2013, contou com 8 mil corredores e teve como grandes campeões o brasileiro Giovani dos Santos, que concluiu a prova com o tempo de 1h05m02s, e a queniana Dorcas Jepchirchir, que cruzou a linha de chegada em 1h17m42s.

Agora, após mais de uma década, a prova volta ao calendário esportivo nacional, mantendo sua tradição e relevância no cenário das corridas de rua.