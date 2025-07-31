Manchester United coloca atacante esloveno de R$ 478 milhões como prioridade na janela

(Foto: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)





O Manchester United foca na contratação do atacante Benjamin Šeško, de 22 anos. O RB Leipzig, clube do esloveno, pede o pagamento de ao menos 75 milhões de euros (R$ 478,6 milhões na cotação atual) para liberar o jogador.

De acordo com o site "The Athletic", o Manchester United não é o único clube interessado na contratação de Šeško. O Newcastle, que pode perder Isak, também monitora a situação do esloveno.

As exigências do RB Leipzig não são poucas. Para vender Šeško, o time alemão pede 75 milhões de euros (R$ 478,6 milhões na cotação atual) fixos. O valor não inclui adicionais e uma porcentagem de uma futura venda, outras exigências do Leipzig.

Šeško é a prioridade do Manchester United na janela, como aponta o site de esportes do "New York Times". O plano B do clube inglês é Ollie Watkins, atacante do Aston Villa.

O United já acertou três contratações na janela de transferências: Matheus Cunha, que deixou o Wolverhampton por 74,2 milhões de euros, Mbeumo, ex-Brentford, por 75 milhões de euros, e Diego León, contratado junto ao Cerro Porteño por 4 milhões de euros.

