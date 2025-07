Diogo Jota, do Liverpool, morre em acidente de carro na Espanha

(Foto: Getty Images)





O futebol está de luto. Morreu na madrugada desta quinta-feira, 3, Diogo Jota, atacante português do Liverpool, aos 28 anos. A notícia foi dada primeiramente pelo jornal Marca, da Espanha.

O jogador da seleção portuguesa sofreu um acidente de carro em Zamora, no norte da Espanha, junto com seu irmão, André Silva, de 25 anos, que também faleceu.

De acordo com a polícia local, o carro trafegava pela A-52, uma rodovia federal da Espanha, perto de Sanabria, quando um dos pneus estourou, jogando para fora da pista o carro, que pegou fogo na sequência.

Diogo Jota se casou com Rute Cardoso no mês passado e deixa três filhos.

André Silva também era jogador profissional e atuava pelo Penafiel, da segunda divisão de Portugal.

Diogo Jota esteve presente nos dois títulos de Liga das Nações de Portugal, sendo o último no mês passado e, anteriormente, na temporada 2018/19. O atacante marcou 14 gols em 49 jogos pela seleção do país. O atacante estava no Liverpool há cinco temporadas.

O atacante surgiu no Paços de Ferreira, de Portugal, e depois se transferiu para o Porto e Wolverhampton antes de chegar ao Liverpool.

Na Inglaterra, Diogo Jota foi campeão com o Woves da Championship, a segunda divisão do campeonato nacional, além da Premier League 2024/25, duas Copa da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra com o Liverpool.

O Porto, clube onde Diogo Jota começou a ganhar destaque internacional, se solidarizou com a família e amigos do jogador.

O perfil da seleção de Portugal também se manifestou sobre a morte de Diogo Jota e seu irmão André Silva.

Em nota, o Liverpool afirma estar devastado com a tragédia, pede privacidade à família e amigos neste momento de dor e afirma que está oferecendo todo o apoio.

"O Liverpool Football Club está devastado com o trágico falecimento de Diogo Jota.

O clube foi informado de que o jogador de 28 anos faleceu após um acidente de trânsito na Espanha, juntamente com seu irmão, André.

O Liverpool FC não fará mais comentários neste momento e solicita que a privacidade da família, amigos, companheiros de equipe e funcionários do clube de Diogo e André seja respeitada enquanto tentam lidar com uma perda inimaginável.

Continuaremos a oferecer-lhes todo o nosso apoio."

Globo Esporte