Melo e Matos vencem as cabeças de chave 8 e estão nas oitavas de final em Wimbledon

Em um jogo muito equilibrado, decidido no super tie-break do terceiro set, Marcelo Melo e Rafael Matos conquistaram nesta sexta-feira (4) a segunda vitória em Wimbledon, deixando para trás as cabeças de chave 8, o croata Nikola Mektic e o neozelandês Michael Venus. O mineiro e o gaúcho avançaram para as oitavas de final do Grand Slam, na grama do All England Club, em Londres, na Inglaterra, marcando 2 a 1, com parciais de 7/6 (7-3), 5/7 e 7/6 (10-6), em 2h41min.

Os próximos adversários serão o austríaco Alexander Erler e o alemão Constantin Frantzen, que venceram os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul - cabeças 11 - também por 2 a 1: 3/6, 7/6 (7-4) e 6/3.

"Um jogo muito doido aqui hoje. Chances para todos os lados. Logicamente, muito feliz com a vitória. Estivemos na frente, depois eles aproveitaram uma chance. Tio outra oportunidade para, de repente, definir o jogo no segundo set. Eles voltaram, quebraram a gente e foram selecionados para o terceiro. Conseguimos salvar um 0/40 no saque do Rafa. Relativamente nos mínimos detalhes. Aí jogamos muito bem o super tie-break. Acho que fomos bem superiores e conseguimos manter a calma", explicou Melo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

"Foi muito bom. Estamos bem felizes com o resultado. A gente vem treinando duro para aproveitar esses momentos. Agora, é descansar um dia para poder continuar essa caminhada boa que estamos tendo por aqui", completou.

No primeiro set, Melo e Matos tiveram chances de quebrar no quinto e nono jogos, mas os adversários salvaram e, sem quebras, a definição foi para o tie-break. O mineiro e o gaúcho sempre estiveram à frente e marcaram 7-3. Veio o segundo set e as duplas mantiveram seus serviços até o décimo jogo. No décimo primeiro, os adversários conseguiram a quebra, 6/5, e fecharam em seguida, 7/5.

Um terceiro set ainda mais disputado decidiu o jogo. No décimo primeiro jogo, Melo e Matos salvaram três break points, saindo de 0/40 para fazer 6/5. O croata e o neozelandês deixaram tudo igual, 6/6, e a vaga nas oitavas de final foi definida no super tie-break - vai a 10. Com chances para os dois lados, o mineiro e o gaúcho conseguiram aproveitar as oportunidades, manter a confiança e vencer por 10-6 para seguir em Wimbledon.

Melo está em Wimbledon pela 18ª vez na carreira, jogando com Matos pelo segundo ano seguido. Antes, disputaram três torneios preparatórios na grama: o ATP 250 de Stuttgart e Maiorca, com o gaúcho, e o ATP 500 de Halle, com o alemão Alexander Zverev. Agora, soma 71 edições de Grand Slam na carreira.