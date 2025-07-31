Hugo Calderano comemora "melhor ano", destaca dupla com Bruna e mira título no Brasil





Hugo Calderano comemora o que considera o “melhor ano” no tênis de mesa. Campeão da Copa do Mundo e vice-campeão mundial, ele é o atual número 3 do ranking mundial e também coleciona títulos do WTT, como da Eslovênia e, por último, na Argentina. O foco agora está em ser campeão em casa, no Brasil, na disputa do WTT de Foz do Iguaçu.

Calderano estreia nesta quinta-feira, ao lado de Bruna Takahashi, nas duplas mistas, e depois joga na chave individual na sexta-feira.

— Realmente, está sendo o melhor ano da minha carreira em termos de resultados, sem dúvida nenhuma. Principalmente pelo título da Copa do Mundo e o vice no Mundial. Estou muito feliz também de conseguir manter esse nível com as competições – disse Hugo Calderano, em entrevista em Foz do Iguaçu.

— É muito bom voltar para o Brasil, para jogar mais uma vez em casa. A torcida sempre me recebe muito bem, me sinto muito à vontade. É claro que meu objetivo é conseguir mais um título, a competição está muito forte, tem vários jogadores de alto nível, mas acho que o principal também vai ser curtir esses momentos aqui, próximo à torcida brasileira – completou.

A grande fase de Hugo Calderano ocorre um ano depois de deixar escapar uma medalha nas Olimpíadas de Paris, perdendo nas semifinais e na disputa pelo bronze. A volta por cima vem em uma temporada perto da perfeição até agora, o consolidando entre os melhores do mundo.

– É que é seguir o mesmo caminho que eu venho seguindo desde o início da minha carreira. Nunca parei de evoluir, sempre continuo tentando descobrir o que posso fazer para evoluir, para alcançar um nível cada vez mais alto – comentou.

– Nesse momento é importante eu conseguir manter esse nível que alcancei. Não é fácil estar entre os três melhores do mundo. Depois da Copa do Mundo, do Mundial, conseguir manter, ganhar mais dois títulos, isso é muito positivo. Essa regularidade no alto nível, no topo do ranking mundial, é muito difícil, porque são muitos jogadores de altíssimo nível – prosseguiu.

Dupla com Bruna Takahashi

A parceria com Bruna Takahashi, nas duplas mistas, é mais um ponto positivo na temporada de Calderano. Juntos, eles foram até as oitavas de final no Mundial, ficaram com a prata no WTT da Eslovênia e agora conquistaram o primeiro título, em Buenos Aires.

– Eu sabia que a gente só precisava encaixar alguns detalhes ali, que com o nosso nível individual já conseguiria ter bons resultados na dupla. Não diria que foi uma surpresa, mas é muito bom ver a nossa evolução, ver que estamos conseguindo ganhar jogos, ganhar torneio. A gente vai buscar bater de frente com os melhores do mundo daqui a pouco – analisou.

Hugo e Bruna garantiram a 12ª posição do ranking mundial depois do resultado. É a melhor colocação até aqui da parceria entre eles, que além de jogarem juntos também são namorados.

– É muito importante você se acostumar com o estilo de jogo do seu parceiro, né? Claro que a gente tem muita confiança um no outro, fora da mesa também. Com a nossa relação, a gente se conhece muito bem, então podemos falar o que pensa ali na hora do jogo – comentou Calderano.

– Com mais experiência, com mais jogos disputados, a gente vai se adaptando melhor ao saque e recepção, às jogadas mais táticas, mais estratégicas – completou.

Agenda cheia

No individual, Calderano já tem o caminho traçado até o fim de 2025, com dois Grand Smashes, na Suécia, em agosto, e depois na China, além de três Champions e o Pan-Americano. Tem ainda uma possível disputa do Finals.

Questionado sobre a possibilidade de atuar na Liga Chinesa, pensando na preparação para as Olímpiadas de Los Angeles, Calderano disse que já foi convidado anteriormente e que não pensa em aceitar.

— Já fui convidado algumas vezes, inclusive antes da pandemia estava quase tudo certo. Mas depois não bateu com o calendário. Hoje, não acho que jogar uma liga vá me fazer evoluir mais. Prefiro seguir o caminho que venho trilhando desde o início da carreira, buscando sempre o próximo nível — disse.

WTT de Foz

Uma das principais etapas do circuito internacional de tênis de mesa, o WTT Star Contender em Foz do Iguaçu vai até o da 3 de agosto. As disputas serão no Rafain Convention Center, e o torneio contará com disputas na categoria simples e de duplas, tanto no masculino como no feminino, além das duplas mistas. O Brasil tem representantes em todas as categorias: 13 no feminino e 17 no masculino.

Esta é a terceira etapa do WTT realizada no Brasil, e a primeira da Série Star Contender, que reúne os principais mesatenistas do mundo . Antes, o Rio de Janeiro sediou o WTT Contender em 2024 e 2023.

No masculino, a chave principal também conta com os brasileiros Vitor Ishiy, Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro. No feminino, além de Bruna Takahashi, o Brasil contará com Giulia Takahashi, Laura Watanabe, Karina Shiray e Beatriz Fiore na chave principal.

O WTT Star Contender distribui US$ 300 mil em premiação e soma 600 pontos para os campeões das chaves individual e de duplas. São US$ 17 mil para o vencedor da categoria simples e US$ 5,5 mil para o de duplas.

Programação

Quinta-feira (31/7): A partir das 10h – 1ª Rodada de individual masculino e feminino, e oitavas de final de duplas.

Sexta-feira (1º/8): A partir das 10h – 2ª Rodada de individual masculino e feminino, e quartas e semifinais de duplas.

Sábado (2/8): A partir das 10h – Oitavas e quartas de final de individual masculino e feminino, e finais de duplas.

Domingo (3/8): A partir das 10h – Semifinais e finais de individual masculino e feminino, e final de duplas mistas.

Globo Esporte