Mubadala Brazil SailGP Team vai ao Reino Unido em busca de novas vitórias neste fim de semana

(Foto: AT Films/Divulgação Mubadala Brazil SailGP Team)





A cada etapa do Rolex Sail Grand Prix Championship, o estreante Mubadala Brazil SailGP Team vem somando novas façanhas. A última disputa - em Nova York, no início de junho - foi o auge da evolução do time brasileiro até então, quando a equipe conseguiu vencer a sua primeira regata e terminou a apenas uma posição do pódio, em 4º lugar na classificação geral. Agora, o novo desafio para dar continuidade ao desempenho progressivo na competição de vela mais veloz do mundo será o Emirates Great Britain Sail Grand Prix, na cidade portuária inglesa de Portsmouth, nos dias 19 e 20 de julho. À frente do time e fazendo história enquanto a primeira mulher a ser capitã de uma equipe no SailGP, Martine Grael revelou suas expectativas para a etapa:

“Estamos ganhando experiência e crescendo ao longo do campeonato, mas é sempre melhor evoluir conquistando vitórias, e, por isso, a etapa de Nova York foi muito importante para nós. Chegaremos em Portsmouth não apenas mais entrosados e preparados como mais confiantes de que podemos alcançar outras excelentes posições”, declarou a bicampeã olímpica, que completou trazendo detalhes sobre o que espera das condições das águas na região sul da Inglaterra, ao redor da ilha de Wight: “Imagino que serão regatas marcadas por muita velocidade e oportunidades para ultrapassagens, o que irá exigir muito da nossa equipe em termos técnicos e táticos. Além disso, é sempre empolgante correr regatas no

Contando com 12 equipes de diferentes nações a bordo de idênticos catamarãs F50 que podem alcançar até 100 km/h, o SailGP vem atraindo cada vez mais fãs de esporte, velocidade e entretenimento ao redor do mundo. Após a realização de 6 das 12 etapas agendadas para a atual temporada, o Mubadala Brazil SailGP Team ocupa a 10ª colocação na tabela de classificação. Caso as águas britânicas sejam palco de igual ou melhor desempenho que o time teve na etapa de Nova York, a equipe pode subir até duas posições no ranking geral.

Para a etapa de Portsmouth, a equipe brasileira será formada por Martine Grael (Driver), os compatriotas Mateus Isaac e Breno Kneipp (Grinders), o neozelandês Andy Maloney (Flight Controller) e os britânicos Leigh McMillan (Wing Trimmer) e Paul Goodison (Strategist).

O Emirates Great Britain Sail Grand Prix será transmitido para o público brasileiro. No sábado, 19 de julho, a Band exibe ao vivo o primeiro dia de regatas, a partir das 12h. No domingo, o Sportv 3 apresenta uma reprise das corridas do dia anterior às 10h, seguida da transmissão ao vivo do segundo dia de competições, também a partir do meio-dia. Para quem não conseguir acompanhar ao vivo, a Band exibirá um VT das regatas de domingo às 18h45.

Além das velozes disputas sobre as águas, o Mubadala Brazil SailGP Team, em parceria com a organização socioambiental Nas Marés, participa da SailGP – Impact League, uma competição paralela que premia as equipes participantes por ações ambientais e iniciativas de inclusão na vela. Nesta corrida em prol de um planeta melhor, o time brasileiro também está fazendo história e acumulando excelentes resultados: foi o vencedor da primeira etapa - The Race to Zero Waste, com um projeto de coleta de mais de 4 toneladas de lixo na Ilha de Pombeba, na Baía de Guanabara (RJ) - e acaba de conquistar o 4º lugar na segunda fase da Impact League, que teve como tema Accelerating Inclusion: Advancing diversity and equity in sailing.

A iniciativa que garantiu à equipe uma colocação à frente de outros oito times do campeonato e posicionou o Mubadala Brazil SailGP Team no Top 4 foi batizada de Velejando com Sentido, e teve como objetivo incentivar a equidade e a diversidade no esporte, integrando pessoas com deficiência (PCD) ao universo da vela. O projeto promoveu encontros virtuais e clínicas teóricas e práticas, culminando com uma expedição especial rumo às Ilhas Cagarras, no Rio de Janeiro, que ofereceu experiências multissensoriais de conexão com a natureza aos participantes portadores de deficiência visual e auditiva.

“Estamos orgulhosos do nosso trabalho nesta segunda etapa da Impact League. Nossa ação foi um sucesso de adesão - com cerca de 200 interessados na fase de encontros virtuais, que contou com nomes como Lars Grael e Fernando Fernandes - e impacto, especialmente junto ao grupo de participantes selecionados que participaram dos treinamentos presenciais e que velejaram conosco. Toda a ação foi desenvolvida e realizada pela Juliana Poncioni, CEO da Nas Marés - nosso Purpose Partner no SailGP -, com o apoio de uma equipe multidisciplinar capacitada, também comandada por ela, para proporcionar a melhor experiência - de forma adaptada, inclusiva e autônoma - aos nossos convidados PCDs. De toda forma, independente do resultado, a sensação de contribuir para o planeta e para a sociedade já é extremamente gratificante e totalmente alinhada aos nossos valores enquanto time”, conta Mariana Britto, Diretora de Marketing e Impacto do Mubadala Brazil SailGP Team.