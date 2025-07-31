Guilherme Caribé fica em quarto nos 100m livre no Mundial de natação

(Foto: Satiro Sodré/CBDA)

Faltou muito pouco para Guilherme Caribé ir ao pódio nos 100m livre no Mundial de natação, que está sendo disputado em Singapura. O baiano de 22 anos terminou em quarto lugar com o tempo de 47s35, o segundo melhor de sua carreira. O ouro foi para o romeno Davi Popovici, com 46s51, seguido do americano Jack Alexy com 46s92. O bronze ficou com Kyle Chalmers, da Austrália, com 47s17.

O melhor tempo da carreira de Caribé é de 47s10, feito no Troféu Maria Lenk, em abril, nas seletivas nacionais. Nesta quinta-feira, ele chegou a liderar a prova nos primeiros metros, passou em segundo na metade. Mas, nos últimos metros, perdeu o lugar no pódio.

- Perto da minha melhor marca, mas amanhã tem mais (50m livre). Estou feliz com minha participação, mas é bem frustrante bater em quarto. Isso é o esporte - disse.

A vaga na final veio com doses de emoção desde as eliminatórias. Ali, ele passou com o 15º entre os 16 classificados com 48s27, menos de um décimo do primeiro atletas fora da zona de corte. Na semifinal, foi sétimo colocado na sua série com 47s84, mas oitavo no geral, e conseguiu a última vaga para a decisão.

O baiano de 22 anos disputou, na segunda-feira, a final dos 50m borboleta, e ficou em oitavo lugar. E, a partir da noite desta quinta-feira (no horário de Brasília) nada as eliminatórias dos 50m livre, em que é sexto colocado do ranking mundial.

Faltam ainda três dias para o fim do Campeonato Mundial mas, até o momento, apenas Guilherme Caribé chegou até a final entre os brasileiros. Ele foi oitavo nos 50m borboleta e participou dos 100m nesta quinta-feira. Stephanie Balduccini e Mafê Costa foram semifinalistas nos 200m livre, mas não alcançaram a final.

AS MEDALHAS NA HISTÓRIA DO MUNDIAL EM PISCINA LONGA

🥇Ricardo Prado 400m medley em 1982

🥇Cesar Cielo 50m livre em 2009

🥇Cesar Cielo 100m livre em 2009

🥇Cesar Cielo 50m livre em 2011

🥇Cesar Cielo 50m borboleta em 2011

🥇Felipe França 50m peito em 2011

🥇Cesar Cielo 50m livre em 2013

🥇Cesar Cielo 50m borboleta em 2013

🥇Etiene Medeiros 50m costas em 2017

🥈Felipe França 50m peito em 2009

🥈Nicholas Santos 50m borboleta em 2015

🥈Thiago Pereira 200m medley em 2015

🥈Etiene Medeiros 50m costas em 2015

🥈 4x100m livre masculino em 2017

🥈Nicholas Santos 50m borboleta em 2017

🥈 João Gomes Jr 50m peito em 2017

🥈Bruno Fratus 50m livre em 2017

🥈Felipe Lima 50m peito em 2019

🥈Etiene Medeiros 50m costas em 2019

🥈Bruno Fratus 50m livre em 2019

🥈Nicholas Santos 50m borboleta em 2022

🥉Romulo Arantes 100m costas e m1978

🥉Gustavo Borges 100m livre em 1994

🥉Revezamento 4x100m livre masculino em 1994

🥉Felipe Lima 100m peito em 2013

🥉Thiago Pereira 400m medley em 2013

🥉Thiago Pereira 200m medley em 2013

🥉Bruno Fratus 50m livre em 2015

🥉Nicholas Santos 50m borboleta em 2019

🥉João Gomes Jr 50m peito em 2019

🥉Guilherme Costa 400m livre em 2022



