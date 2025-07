Ex-PSG se recusa a jogar no Olympique de Marselha: "Prefiro não comer"

Sem clube desde que deixou o Galatasaray, em julho de 2024, Serge Aurier está no mercado em busca de uma nova oportunidade. No entanto, um clube está fora da sua lista de opções: o Olympique de Marselha.

Isso porque o próprio lateral-direito de 32 anos deixou claro que jamais jogaria pelo arquirrival do PSG, não só clube em que defendeu entre 2014 e 2017, mas também principal equipe da sua cidade natal.

- Já me fizeram essa proposta (de jogar pelo Marselha). Quando Mehdi Benatia (diretor desportivo do clube) falou comigo sobre isso, deixei claro que não me interessava. E estava sem clube. Mas sou muito leal. Prefiro não comer do que assinar pelo Marselha. Está na minha cabeça. Sou parisiense. Não tinha condições de assinar pelo Marselha - afirmou Aurier ao podcast "Kampo", ao ser questionado se seguiria os mesmos passos de Rabiot, que é formado no PSG, mas que joga no Olympique de Marselha desde 2024.

Franco-marfinense, Serge Aurier cresceu em Sevran, perto do centro de Paris, e é formado na base do Lens. Depois, jogou pelo Toulouse antes de chegar ao PSG. Na sequência, o lateral-direito atuou por Tottenham, Villarreal, Notthingham Forest e Galatasaray.

Globo Esporte