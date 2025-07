Meia Maratona Internacional movimentou mais de 2.500 atletas em Ribeirão Preto

(Foto: Fabricio Zerves/Fotop)





A 13ª edição da Meia Maratona Internacional de Ribeirão Preto (MMIRP) reuniu mais de 2.500 corredores nas avenidas da zona Sul da cidade, neste domingo, 13 de julho. Com percursos de 21 km, 5 km e revezamento, o evento reafirmou seu papel de destaque no calendário esportivo brasileiro. Atletas de quatro países — Brasil, Quênia, Uganda e Itália — e representantes de 15 estados e do Distrito Federal estavam inscritos na competição, representando 137 cidades.

Com estrutura profissional, apoio logístico e ações sociais, a prova contou com nomes de peso do atletismo nacional e internacional. Na categoria masculina dos 21 km, o queniano Reuben Poghisho Lonsiwa, de 25 anos, foi o grande vencedor com o tempo de 1h08min. Na sequência vieram José Armando Celestino Santos (1h09min) e Rafael Santos de Novais (1h12min). Os cinco primeiros colocados completam-se com Antonio Higo Paiva Sousa (1h13min) e Mateus Douglas da Silva (1h13min, milésimos depois de Antonio). Os demais do top 10 foram Alex Ivo de Aguiar, David Barbosa Alves, Joscimar Lima Rodrigues, Felipe Lopes de Sousa e Diones Renis Horacio Medeiros da Silva Lins, com tempos variando entre 1h14min e 1h21min.

Entre as mulheres, Adriana Alves, de 41 anos, conquistou o bicampeonato da meia maratona com o tempo de 1h22min, repetindo o feito de 2024. Milena Mara Andrade (1h23min) e Tatiana Rodrigues Fernandes (1h24min) completaram o pódio. Em seguida, vieram Eulália Santos (1h27min) e Noeme Maria Pereira (1h30min). O top 10 feminino ainda contou com Gildete Ribeiro Vieira, Roselânia A. Valentim, Lienay Elias Pereira de Souza e Viola Jepketer, com tempos até 1h37min.

No revezamento dos 21 km, a dupla masculina José / Caio venceu com o tempo de 1h28min, seguidos por Eduardo / Cleiner (1h42min) e Jean / Thiago (1h52min). No feminino, Carolina / Juliana ficaram com a primeira colocação com 1h41min, à frente de Luiza / Ana (1h44min) e Adriana / Marina (2h03min). Já nas duplas mistas, a vitória foi de Paula / Lucca com 1h32min, superando Marcos / Sonia e Felipe / Luami.

Na prova de 5 km masculino, Vinicius Telles Gonçalves, de 33 anos, foi o mais rápido com 16min53s. Erick da Silva Campos do Santos (17min01s) e Wesley Glen de Oliveira Gomes (18min33s) vieram logo atrás. No feminino, Ana Paula Corrêa Missão Valdevite, de 42 anos, venceu com 20min08s, seguida por Talita de Lima Freitas e Samyla Martinelli Bizinoto.

A categoria de 5 km para Pessoas com Deficiência (PCDs) teve como destaque Wellington Barbara, de 55 anos, que completou a prova em 25 minutos. Já nos 21 km para PCDs, dois atletas participaram: Rafael Palhares Lara (2h09min) no masculino, e Rosália Pereira Guimarães (2h44min) no feminino.

Prêmios

A MMIRP premiou os dez primeiros colocados da elite nos 21 km com valores em dinheiro, assim como os cinco melhores da categoria amadora geral e os três primeiros por faixa etária, que receberam medalhões personalizados.

A Meia Maratona Internacional de Ribeirão Preto está, por lei, nos calendários de eventos esportivos de Ribeirão Preto (Lei 12.686, de 27 de outubro de 2011, de autoria do vereador José Carlos de Oliveira) e do estado de São Paulo (Lei 15.894, de 17 de setembro de 2015, de autoria do deputado Baleia Rossi).O evento contou com apoio e patrocínio de empresas como RibeirãoShopping, Caixa, GS Inima Brasil, Rede Ideal e Savoy Leilões. A organização também contou com parcerias logísticas da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, RP Mobi, Secretaria de Esportes, Convention & Visitors Bureau, entre outros.