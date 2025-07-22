Mubadala Brazil SailGP Team garante bons momentos nas águas inglesas durante a etapa de Portsmouth, no Reino Unido

(Foto: AT Films / Divulgação Mubadala Brazil SailGP Team)









As águas de Portsmouth , na Inglaterra, foram palco de muita velocidade e emoção neste fim de semana, 19 e 20 de julho, durante a sétima etapa da atual temporada do Rolex Sail Grand Prix . Com bons momentos, principalmente largando em posições corretas em algumas das regatas e apresentando respostas rápidas a momentos solicitados, o estreante time brasileiro - o Mubadala Brazil SailGP Team - demonstrou consistência em sua trajetória de evolução a bordo do catamarã F50, e teve como melhores resultados um 5º e um 6º lugar nas corridas no sábado e neste domingo, respectivamente, que somaram mais de 25 mil espectadores a encher as arquibancadas.

Na colocação geral da etapa, a equipe comandada por Martine Grael - bicampeã olímpica e pan-americana e primeira mulher a ser capitã de um barco na história do SailGP -, ocupou a 9ª colocação, somando 20 pontos, à frente dos tempos da França (10º), Alemanha (11º) e Estados Unidos (12º). Já o pódio de Portsmouth teve como vencedor o tempo da Nova Zelândia, em primeiro lugar, seguido pelas seleções do Reino Unido (2º) e da Suíça (3º). Na sequência, Austrália, Itália, Espanha, Dinamarca e Canadá ficaram com as posições seguintes.

Mesmo com a 9ª colocação no quadro de Portsmouth, a equipe brasileira segue se destacando: entre os atletas de maiores indicações apontadas pelo SailGP neste domingo - Precision Athletes of The Day -, o neozelandês Andy Maloney, Flight Controller da Mubadala Brazil SailGP Team, esteve entre os selecionados. " Esta etapa foi marcada por regatas que exigiram muito das equipes, não apenas em termos de estratégia, mas também de concentração e técnica. Foram corridas desafiadoras, mas a cada evento que passa nos sentimos mais preparados e familiarizados com o barco e com a nossa dinâmica enquanto tempo ", declarou Martine após o término do fim de semana de corridas em Portsmouth.

A competição de vela com barcos que pode chegar a até 100km/h tem agitado o mundo dos esportes e chamada a atenção do público brasileiro. A equipe liderada por Martine Grael (Motorista) conta ainda com os compatriotas Marco Grael, irmão de Martine, Mateus Isaac e Breno Kneipp (Grinders), com os britânicos Leigh McMillan (Wing Trimmer) e Paul Goodison (Estrategista), além de Maloney (Controlador de Voo).

O Emirates Great Britain Sail Grand Prix foi a sétima de 12 etapas desta temporada do Rolex Sail Grand Prix Championship 2025, que reúne 12 equipes de diferentes nações a bordo de catamarãs idênticos F50. Com os resultados obtidos em Portsmouth, a Mubadala Brazil SailGP Team chegou à 10ª posição no quadro geral da competição, com um total de 10 pontos. A próxima etapa do campeonato acontece pela primeira vez na Alemanha, com o Germany Sail Grand Prix, que será sediado pela cidade de Sassnitz e está agendado para o fim da semana dos dias 16 e 17 de agosto.