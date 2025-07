Chelsea anuncia contratação de João Pedro ao som de bossa nova: "O garoto do Brasil"

Mais um reforço para a Copa do Mundo de Clubes. O Chelsea anunciou oficialmente a contratação do atacante João Pedro na manhã desta quarta-feira. O jogador assinou com a equipe com a equipe inglesa até 2033.

Conforme o ge antecipou na terça-feira, o brasileiro de 23 anos viajou para os Estados Unidos onde o grupo está concentrado para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Ele se junta ao elenco e fica à disposição do técnico Enzo Maresca, para enfrentar o Palmeiras, pelas quartas de final. O jogo está marcado para esta sexta-feira, às 16h, na Filadélfia.

- Eu cresci assistindo à Premier League, e o Chelsea era um time que ganhava campeonatos. Então, quando você chega ao Chelsea, só pode pensar em uma coisa: ganhar campeonatos - disse, em entrevista ao site do Chelsea.

O clube deu toques de brasilidade ao vídeo do anúncio do jogador, embora as imagens tenham sido captadas nos Estados Unidos. Na produção, João Pedro está em uma praia vazia fazendo embaixadinhas e brincando com a bola, e ao fundo toca uma canção de bossa nova. Um post nas redes do clube traz a legenda: "O garoto do Brasil", em referência à mundialmente famosa "Garota de Ipanema", música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, ícones da bossa nova.

A nota do anúncio publicada no site do Chelsea ressalta que João Pedro foi formado "no gigante brasileiro Fluminense". Conta a evolução dele no Watford e destaca os 19 gols marcados por ele pelo Brigton na última temporada.

Sua transferência gira em torno de 55 milhões de libras (R$ 415 milhões na cotação atual), e tem a possibilidade de bônus por metas alcançadas que podem render mais 5 milhões de libras (R$ 38 milhões) ao Brigton.

Globo Esporte