Luisa Stefani busca o título de Wimbledon na mítica quadra central nesta quinta-feira nas duplas erros

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 29ª do mundo, vai buscar, nesta quinta-feira (10), o título de Wimbledon nas duplas mistas ao lado do britânico Joe Salisbury. A dupla jogará por volta das 12h30 na mítica quadra central do All England Club, logo após as duas semifinais femininas de simples que começam a partir das 9h30 de Brasília. Eles enfrentaram o holandês Sam Verbeek e a tcheca Katerina Siniakova.

Stefani, patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit e Slyce e que conta com os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living, é a primeira brasileira desde Maria Esther Bueno em 1967 a jogar uma final no mais tradicional torneio do esporte e busca ser a primeira campeã desde Bueno em 1966. Maria Esther tem três títulos de simples e cinco nas três duplas femininas, além de vices nas erros.

Luisa joga sua segunda final de Grand Slam. Ela foi campeã em 2023 com Rafael Matos nas falhas no Aberto da Austrália. O tenista ainda tem história para o tênis brasileiro como único, ao lado de Laura Pigossi, a dar uma medalha olímpica para o país em Tóquio 2021 com o Bronze.

Duplas femininas

Luisa e a húngara Timea Babos foram superadas nesta quarta-feira (9) pelas atuais campeãs e cabeças de chave 1, a tcheca Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend, por 7/6 (7/2) 6/3, nas quartas de final. A paulistana repete sua melhor campanha de dupla feminina no torneio que foi em 2023 com a francesa Caroline Garcia. Pela campanha ela subirá ao 22º ou 23º lugar do ranking e com Babos formará a sétima melhor dupla da temporada, dentro do top 8 que iriam ao WTA Finals em novembro na Arábia Saudita.