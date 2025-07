No Criciúma, Luciano Castán ultrapassa a marca de 100 vitórias pelo Campeonato Brasileiro

(Foto: Celso da Luz/CEC)





Titular diante da Ferroviária no último domingo (13), Luciano Castán ultrapassou a marca de 100 vitórias em jogos do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 2 a 1 sobre o time paulista, no Estádio Heriberto Hülse, foi o 101º do zagueiro do Criciúma pela competição nacional — o de número 72 na Série B.

"Comecei a disputar o Campeonato Brasileiro muito jovem, e fico feliz por alcançar essa marca de vitórias na competição. De qualquer forma, o mais importante foi que consegui sair com os três pontos", disse o jogador.

Aos 35 anos, Castán é um dos pilares da defesa do Criciúma. Titular em 31 das 32 partidas que o Tigre fez em 2025, o zagueiro é o vice-líder da equipe catarinense em jogos na temporada. Ele ainda tem papel importante na fase de construção. Não à toa, possui as melhores médias de passes certos (42,3) e vence em bolas longas (3,7) do tempo nesta Série B, de acordo com a plataforma Sofascore.

"Procuro sempre estar à disposição, ajudando meus companheiros dentro de campo da melhor forma possível. Essa sequência de jogos dá uma motivação extra para os próximos desafios, e sigo trabalhando para deixar a minha parcela de contribuição", finalizou o zagueiro.

O Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira (19), quando visita o Atlético-GO pela 17ª rodada da Série B. As duas equipes se enfrentam a partir das 19h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.