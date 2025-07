Neymar se reapresenta em boas condições, e Santos confia em sequência de jogos no Brasileirão

Foto: Raul Baretta/Santos FC









O Santos está confiante com a sequência que Neymar poderá ter no Campeonato Brasileiro, depois de duas lesões musculares. Ele se reapresentou em boas condições e, assim como o restante do elenco, vem trabalhando o físico para a retomada da competição.

Antes da pausa, os jogadores foram orientados a cuidar da saúde durante os 15 dias de descanso. Todos retornaram com o mesmo peso com que haviam saído para as férias, segundo o coordenador de preparação física do Santos, Fábio Mahseredjian.

No departamento médico, as avaliações de aptidão física dos atletas mostraram que a situação está dentro do esperado, com um ou outro ajuste a ser realizado. Há confiança de que o elenco inteiro chegue com plenas condições físicas para a reestreia no Brasileirão.

Esse otimismo inclui Neymar, que demanda maior atenção devido ao histórico recente de lesões. Ele se reapresentou bem, depois de ter mantido uma rotina de exercícios durante as férias.

Nas redes sociais, o camisa 10 mostrou que continuou cuidando do físico, sob supervisão do seu estafe particular.

O craque tem participado por completo das atividades, bem como das sessões de academia. O Santos vem realizando treinos físicos nos dias de treinamento em dois períodos.

O longo período de pausa do Brasileirão para a disputa da Copa do Mundo de Clubes caiu como uma luva para que Neymar também aprimore ainda mais o físico.

O próprio jogador colocou a necessidade de treino como justificativa para não aceitar a proposta que o Fluminense fez para levá-lo ao campeonato nos Estados Unidos.

— O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. 100% eu estou fisicamente, mas eu preciso estar melhor ainda para poder voltar muito bem — declarou o jogador, em meados de junho.

Em entrevista coletiva para amigos e familiares após a renovação do contrato com o Santos, Neymar disse estar se sentindo bem fisicamente e se dedicando ao máximo para poder voltar aos 100% e estar em campo.

Nos primeiros cinco meses de retorno ao Peixe, o meia-atacante jogou 12 partidas, das 22 que o time disputou no período.

Neymar sofreu duas lesões musculares na coxa esquerda. Na primeira, ocorrida depois de sete partidas seguidas, o camisa 10 passou 42 dias sem jogar. Quando retornou, disputou só duas partidas e se machucou novamente, ficando 36 dias sem entrar em campo.

De uma recuperação para outra, houve uma mudança importante: o Santos assumiu as rédeas do tratamento na segunda lesão, por considerar que era necessário fazer mudanças em relação ao que havia sido realizado para a primeira.

O jogador passou a ser tratado inteiramente no CT Rei Pelé, em mais de um período e sob o comando de profissionais do clube, e não do seu estafe particular de saúde, como tinha sido antes.

Quando retornou da segunda lesão, Neymar disputou três partidas. Na última delas, contra o Botafogo, acabou expulso. Por isso, ficou fora do duelo contra o Fortaleza, na rodada derradeira antes da pausa.

Segundo o técnico Cleber Xavier, estava previsto que Neymar jogaria por 45 minutos contra o Botafogo, mas o jogador teve condições de continuar por mais tempo em campo.

O treinador demonstrou confiança de que o craque "estará em boas condições" para a retomada do Brasileirão.

O Peixe ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com três vitórias, dois empates e sete derrotas nas 12 rodadas disputadas antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes.

O próximo compromisso é contra o Palmeiras, em data ainda não definida, devido à participação do Alviverde na competição realizada nos Estados Unidos. O jogo pode ser adiado, a depender da campanha da equipe, já que o Brasileirão será retomado no fim de semana de 12 e 13 de julho.

O adversário seguinte será o Flamengo, em partida marcada para 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), inicialmente na Vila Belmiro.

