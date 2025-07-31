Desafio da Ponte 2025 reúne atletas de elite e premiação total de R$ 110 mil

(Foto: Desafio da Ponte/Divulgação)





A tão aguardada volta do Desafio da Ponte trará não apenas a emoção de cruzar a icônica Ponte Rio-Niterói, mas também uma disputa acirrada entre grandes nomes do atletismo nacional e internacional. Com largada em Niterói e chegada no Boulevard Olímpico, com direito à Arena de Chegada na Praça Mauá, no Rio, a prova de 21K acontece no dia 3 de agosto e contará com um pelotão de elite formado por 27 atletas – 17 homens e 10 mulheres – representando Brasil, Quênia, Etiópia e Uganda.

Entre os destaques internacionais no masculino está o queniano Nicolas Kiptoo Kosgei, que registrou 1h04min16s nos 21K da Maratona do Rio 2024. Ele terá pela frente adversários como o ugandense Mark Kiptoo, jovem de 18 anos que desponta como promessa do continente africano, com o tempo de 1h01min56s na Meia Maratona Source of Nile 2025. O Brasil será representado por nomes como Samuel Souza do Nascimento, que registrou 2h15min07s na Maratona de Hamburgo (Alemanha), e Gustavo Barros de Souza, com 2h15min44s na Maratona de Sevilha (Espanha).

No feminino, o embate promete ser igualmente emocionante. A queniana Naum Jepchirchir, com 33min53s nos 10K de Nairobi, chega como uma das favoritas ao lado da brasileira Regiane Braga de Souza, que fez 1h19min12s em Porto Alegre. Também integram o pelotão nomes como Jessica Ladeira Soares, com 1h16min29s nos 21K da Maratona do Rio, e Jenifer do Nascimento Silva, destaque nacional nos 10K.

A prova premiará igualmente homens e mulheres, com R$30 mil para os campeões masculino e feminino, além de R$15 mil e R$ 10 mil para os segundos e terceiros colocados, respectivamente - reforçando o compromisso com a equidade de gênero no esporte.

O Desafio da Ponte 2025 celebra o retorno de uma das provas mais simbólicas do calendário nacional, com percurso desafiador, altimetria variada e cenário único. Com largada às 6h30, os atletas enfrentarão 14 km em cima da Ponte Rio-Niterói, que estará interditada parcialmente em uma operação especial com o apoio da Prefeitura do Rio, Prefeitura de Niterói, Ecoponte e outros órgãos envolvidos.

Mais do que uma corrida, o evento se consolida como uma experiência completa. A arena de chegada, montada na Praça Mauá, contará com ativações, food trucks, bar da Corona Cero, loja oficial e área de recovery para os corredores. E para celebrar essa conquista com a energia que ela merece, os atletas serão recebidos com um show especial do Barão Vermelho - uma recompensa à altura de quem cumprir o desafio de cruzar a ponte correndo.