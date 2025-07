No Remo, Felipe Vizeu ultrapassa as 50 vitórias por competições nacionais do futebol brasileiro

(Foto: Talita Gouvêa)





Felipe Vizeu ultrapassou a marca de 50 vitórias por competições nacionais do futebol brasileiro. O feito foi alcançado no último domingo (29), quando o atacante esteve em campo no triunfo do Remo sobre o Athletic, por 2 a 1, pela Série B.

Ao longo da carreira, Vizeu saiu como vencedor em 19 partidas da Série B, além de outras 29 na Série A. Ele também conquistou três resultados positivos na Copa do Brasil, que totalizam as 51 vitórias por torneios nacionais do país.

“Fico muito feliz por atingir essa marca. São mais de 50 vitórias em competições importantes do nosso futebol, mas o principal foi ter ajudado o Remo a somar mais três pontos. O grupo tem trabalhado bastante e merecia esse resultado”, disse o camisa 9 da equipe paraense, que também projeta a sequência do Brasileirão.

“Vencer sempre dá uma motivação extra. Agora é manter o foco e buscar uma regularidade para subir na tabela. Sabemos do potencial do nosso grupo e seguimos trabalhando forte”, concluiu Vizeu, que conquistou acesso para a Série A em 2023, pelo Criciúma.

O Remo volta a campo no próximo sábado (5), a partir das 16h, quando enfrenta o Cuiabá no Mangueirão. A partida será válida pela 15ª rodada da Série B.

AV Assessoria