Ponto de Opinião: A conquista do Mundial de Clubes pelo Chelsea se tornou pauta no Brasil para exaltar “feito” do Flamengo

(Foto: Andre Durão)





Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





O Chelsea surpreendeu, ao menos para o jornalismo esportivo brasileiro, ao conquistar o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, com sonoros 3 a 0 em cima do PSG. O novo formato da competição, que será jogado de 4 em 4 anos, chamou bastante atenção por um equilíbrio inicial, para depois se tornar o “mais do mesmo”, com um time europeu levando a taça.

Por outro lado, a conquista do time inglês se tornou pauta entre os jornalistas brasileiros por um fato até que curioso: a vitória do Flamengo, ainda na fase de grupos, em cima do agora campeão Chelsea. O Mundial terminou no último domingo, 13, a vitória do Flamengo ocorreu no dia 20 de junho, mas os jornalistas não sabem falar de outra coisa senão na derrota do time inglês para o alvirrubro.

O clima esportivo já retornou para o Campeonato Brasileiro, com os problemas de sempre, e mesmo assim os jornalistas falam que o Flamengo derrotou o campeão e por isso deve ser exaltado.

Isso já ficou chato porque se repete o mesmo discurso para falar o óbvio. O Flamengo teve mérito na vitória, sem dúvida, mas não conseguiu chegar à final da competição. Foi dominado na derrota para o Bayern por 4 a 2 e ainda sofre com resquícios da eliminação. O técnico Filipe Luís teceu críticas ao atacante Pedro, que retrucou falando do “tom desrespeitoso” do treinador com o seu comportamento. Não é de hoje que o Flamengo deseja negociar o atleta, que se sente “traído” por não estar nos planos do clube.

O jornalismo brasileiro tem repetido um comportamento que mostra, cada vez mais, o amadorismo das notícias. Obviamente que vamos ter sempre programas de análises, debates, entre outros, isso é normal, mas precisamos mudar o discurso, precisamos focar em outros objetivos. Vamos partir para uma outra perspectiva.

Agora, o futebol brasileiro foca no campeonato nacional, na montagem da seleção para a Copa do Mundo no ano que vem e na reconstrução de uma Confederação, que até pouco tempo atrás estava fadada ao amadorismo e corrupção.

O discurso em exaltar o Flamengo é válido, mas já passamos do limite. O foco agora é outro, mas parece que isso não se importa. Aliás, parabéns a todos os clubes brasileiros pela participação no Mundial, isso sim deveria ser o discurso. Exaltar o futebol nacional e não apenas uma agremiação.

Que o futebol brasileiro respire, mesmo que com ajuda de aparelhos.