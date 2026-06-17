Narrador argentino chama França e Senegal de "países africanos", e jornais reagem: "Declaração racista"

A vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal, na estreia das seleções na Copa do Mundo de 2026, acabou gerando repercussão na imprensa francesa por uma declaração de um narrador argentino. Pablo Giralt, da DirecTV Sports, foi acusado de racismo pela imprensa francesa após se referir ao confronto como uma partida entre "dois países africanos", em alusão à ascendência africana de muitos jogadores franceses.

Segundo o jornal esportivo francês L'Équipe, no fim do primeiro tempo, ao comentar o empate sem gols naquele momento do jogo, Giralt afirmou que o placar permanecia "0 a 0 neste confronto entre dois países africanos", em referência à França e ao Senegal. O caso repercutiu rapidamente nas redes sociais e ganhou destaque também no Le Parisien.

Ainda de acordo com veículos franceses, Giralt também teria chamado a seleção senegalesa de "Senegral" durante a transmissão. A DirecTV Sports é uma das emissoras oficiais da Copa do Mundo de 2026 em diversos países da América do Sul, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, Equador, Bolívia e Venezuela.

Globo Esporte