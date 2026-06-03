VAR fará alerta instantâneo a bandeira em impedimentos de mais de 10cm na Copa do Mundo

(Foto: Jewel SAMAD)

A Copa do Mundo que começa na próxima semana, no México, deve ter muito menos lances em que o bandeirinha deixará a jogada seguir para marcar impedimento apenas quando ela for concluída. Nesta edição, um sistema automático emitirá um alerta sonoro aos auxiliares sempre que um impedimento for claro – nesse caso, com mais de 10 centímetros.

Trata-se de um avanço no sistema de impedimento semi-automático, que já tinha sido utilizado no Qatar, quatro ano atrás, o que tende a gerar mais dinamismo e menos polêmicas aos jogos.

– Há a instrução para os auxiliares manterem a bandeira abaixada em situações de impedimento duvidoso para que o lance possa ser revisado em casos de gols ou pênaltis. Nessa Copa, enviaremos informação de impedimentos claros diretamente aos oficiais em campo – explicou Johannes Holzmüller, Diretor de Inovação da Fifa.

– Nós testamos essa tecnologia nos últimos três anos em torneios de base da Fifa. Começou com 50 centímetros, e agora chegamos a 10 centímetros, onde há confiança do sistema de que há impedimento.

Holzmüller, porém, explicou que há limitações, como um lance em que a bola possa estar escondida ou se algum atleta estiver no chão, por exemplo. E que ele leva isso em consideração ao avaliar se o alarme será disparado ou não.

Por isso, o diretor não crê na possibilidade de o VAR automático avisar o bandeira num lance em que não há impedimento.

– Criamos um sistema onde é quase impossível que o alerta de áudio seja enviado aos juízes e auxiliares em que não há impedimento. Se o sistema não tiver confiança, ele não emitirá o sinal. É algo que foi testado, e estamos confortáveis de que não acontecerá.

Para aumentar a precisão do VAR, todos os jogadores terão seus corpos escaneados antes da primeira partida para que esses dados sejam utilizados pelo sistema de impedimento semi-automático.

A bola também ajudará: um chip instalado dentro do objeto indicará o momento exato do lançamento no lance a ser analisado.

Todo o sistema de VAR nesta Copa ficará centralizado em Dallas, uma das sedes da competição.

Globo Esporte