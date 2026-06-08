No tie-break, Brasil vence Itália, em Brasília, e acaba com invencibilidade de 39 jogos da atual campeã olímpica
|(Foto: VNL)
Com muita emoção, no tie-break, a seleção brasileira feminina bateu a Itália, atual campeã olímpica e da VNL, neste domingo (7), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. No jogão que fechou a primeira semana da VNL 2026, o Brasil encerrou uma invencibilidade de incríveis 39 partidas das adversárias. O triunfo foi por 3 sets a 2, com parciais de 25/15, 25/22, 21/26, 24/26 e 15/12.
Era uma tarefa complicada parar a craque italiana Antropova. A oposto italiana foi a maior pontuadora da partida, com 24 pontos. Mas as ponteiras brasileiras tiveram grande atuação. Ana Cristina fechou o jogo com 22 pontos, e Júlia Bergmann contribuiu bastante, com 18 pontos.
O triunfo sobre a poderosa Itália fez o Brasil fechar a primeira semana da VNL 2026 com quatro vitórias e a liderança geral da competição. Nenhuma das 18 nações conseguiu ter também um aproveitamento de 100% neste início. Os próximos compromissos brasileiros serão na cidade de Ancara, na Turquia, a partir do dia 17. As comandadas do técnico José Roberto Guimarães terão pela frente: França, Bélgica, Turquia e Alemanha.
O jogo
Com grande aproveitamento no ataque, a seleção brasileira levou a melhor na primeira parcial por 25/15. O principal destaque ofensivo foi a ponteira Ana Cristina, com seis dos 14 pontos de ataque do Brasil.
A Itália começou muito bem o segundo set, mas as brasileiras foram buscar com grandes desempenhos das Júlias: Bergmann e Kudiess! Seleção abre 2 sets a 0, no lotado ginásio Nilson Nelson!
Globo Esporte