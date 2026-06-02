Espaço adidas chega ao Shopping Pátio Paulista

Para os fãs de futebol, o Shopping Pátio Paulista preparou uma programação especial em parceria com a adidas. Entre os dias 1º de junho e 19 de julho, o Pátio Paulista apresenta espaço temático no Piso Jardins, reunindo diferentes ações associadas ao esporte.

“Buscamos criar um ambiente de convivência para que clientes possam levar seus álbuns oficiais, trocar figurinhas entre si e compartilhar momentos de diversão de forma leve e descontraída. O espaço foi pensado para estimular a interação entre diferentes públicos, reunindo crianças, jovens e adultos em torno de uma tradição que atravessa gerações”, conta Taciana Melo, gerente de marketing do Shopping.

Entre as atrações previstas estão brincadeiras de chute ao gol, estações de videogame com partidas de futebol entre os participantes, mesas de pebolim e uma área expositiva com camisas de seleções e a bola Trionda.

Serviço

Espaço adidas – Shopping Pátio Paulista

Data: 01 de junho a 19 de julho

Local: Piso Jardins

Horários:

Segunda a sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados: das 12h às 20h

Entrada gratuita mediante resgate de ingresso no aplicativo Iguatemi One





Atividades previstas:

Espaço para troca de figurinhas

Chute ao gol

Estações de videogame com jogos de futebol

Mesas de pebolim

Espaço expositivo com camisas e bolas