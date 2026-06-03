Augusto Melo é expulso do Corinthians

(Foto: Marcos Ribolli)

Presidente entre 2024 e 2025, Augusto Melo não faz mais parte do quadro de associados do Corinthians.

Em votação realizada no Parque São Jorge na noite desta segunda-feira, o Conselho Deliberativo expulsou o ex-presidente do clube por tentativa de retomar o poder após impeachment, em maio do ano passado.

Dos 156 conselheiros presentes, 147 votaram pela expulsão de Augusto Melo, cinco foram contrários à medida e quatro se abstiveram. Entre os vitalícios, a decisão foi unânime pela expulsão.

Horas antes do início da reunião, Augusto Melo acionou a Justiça para tentar anular o pleito, mas o pedido de liminar não foi respondido até o encerramento da votação.

Centenas de torcedores estiveram em frente ao Parque São Jorge para apoiar a expulsão do ex-presidente. Faixas e bandeiras foram exibidas na área externa da sede social do clube.

Os conselheiros Maria Angela, Mario Mello Junior, Paulo Juricic e Ronaldo Fernandez Tomé, que também seriam julgados nesta segunda-feira, terão seus casos analisados no próximo dia 8, juntamente com os demais conselheiros implicados no caso: Carlos Eduardo Melo Silva, Rodrigo Simonini Gonzalez, Wanderson Contrera Salles, Marcos Coelho Abdo, Paulo Rogerio Pinheiro Junior, Laercio Ferreira Victoria, Leandro Olmedila e Peterson Ruan.

No dia 31 de maio de 2025, Augusto tentou retornar ao cargo, acompanhado por aliados, depois de a conselheira Maria Angela de Sousa Ocampos alegar ter assumido o controle do Conselho Deliberativo e anulado a votação do processo de impeachment que resultou no afastamento do ex-presidente.

Aliados do presidente Osmar Stabile, que assumiu o cargo em substituição a Augusto, entendem que se tratou de uma tentativa de golpe.

Augusto enfrentou processo de impeachment por irregularidades no contrato de patrocínio com a casa de apostas VaideBet, infração da Lei Geral do Esporte e desrespeito ao estatuto do Corinthians. Ele responde a processo criminal na Justiça pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto.

Essa foi o terceiro ex-presidente excluído do quadro de sócios do clube no período de uma semana.

Na segunda-feira passada, o Conselho Deliberativo expulsou Andrés Sanchez pelo uso indevido do cartão corporativo do clube para despesas pessoais.

Na última quinta-feira, Duílio Monteiro Alves, também investigado por irregularidades no uso do dinheiro do Corinthians, renunciou ao seu título de sócio remido e deixou os cargos de conselheiro vitalício e membro do Conselho de Orientação (Cori).

Relembre o caso

Em 31 de maio de 2025, o presidente afastado Augusto, acompanhado de aliados, esteve no Parque São Jorge para tentar retomar a presidência.

Menos de uma semana após ser afastado temporariamente pelo Conselho Deliberativo, em um processo de impeachment, Augusto alegou que poderia voltar, porque tinha sido reconduzido ao cargo por aliados devido a uma troca no comando do Conselho Deliberativo.

Naquele dia, a conselheira Maria Angela, aliada de Augusto, declarou ter assumido a presidência do Conselho Deliberativo, se baseando em uma decisão do Conselho de Ética, de 9 de abril, que determinou o afastamento de Romeu Tuma Júnior.

Com isso, a conselheira disse ter anulado todos os atos de Tuma desde o dia 9 de abril – o que incluía a votação do impeachment.

Presidente em exercício naquela ocasião, Stabile se recusou a deixar a sala da presidência do clube e reiterou a continuidade no cargo. Tuma também não reconheceu a troca no comando do Conselho Deliberativo. O movimento de Augusto e aliados não prosperou.

Além dos conselheiros envolvidos, identificados por câmeras de monitoramento no clube social, associados também participaram dos atos.

Globo Esporte