Técnico do México diz que ainda não sabe "nem três jogadores" que serão titulares na Copa

(Foto: Eloisa Sanchez/Reuters)

Disputado o último amistoso preparatório e a poucos dias antes da estreia do México da Copa do Mundo, o técnico Javier Aguirre ainda não sabe qual será o time titular.

— Não saberia dizer hoje quem vai começar jogando. Não me atreveria a dizer nem três jogadores que começarão jogando — comentou o treinador mexicano em entrevista coletiva após a vitória por 5 a 1 sobre a Sérvia, em Toluca.

É uma dúvida que já existia antes das vitórias por 2 a 0 sobre Gana e 1 a 0 sobre a Austrália em amistosos anteriores e persistiu após o duelo contra os sérvios.

Para Aguirre, o elenco tem diversas combinações, perfis diferentes e jogadores de níveis parecidos, em uma competição tão acirrada que não é possível cravar os titulares.

— Temos 26 jogadores que podem jogar a qualquer momento. Nenhum deles é inferior a ninguém, nem superior a ninguém — declarou Aguirre, em um estímulo público à disputa interna por posição.

Ele explicou que tomará a decisão sobre quais jogadores utilizar no jogo de abertura da Copa com base na carga de trabalho, na condição física e no estado de espírito do elenco dias antes do compromisso.

A estreia do México será contra a África do Sul, na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), no icônico Estádio Azteca. O Grupo A da seleção mexicana conta ainda com Coreia do Sul e República Tcheca.

Globo Esporte