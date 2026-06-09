CBF muda chefe da comissão de arbitragem: sai Rodrigo Cintra, entra Sandro Meira Ricci

A CBF decidiu pela demissão de Rodrigo Cintra, atual presidente da Comissão de Arbitragem. No lugar dele, outro ex-árbitro: Sandro Meira Ricci. A mudança foi anunciada pela diretoria de Samir Xaud, presidente da CBF há pouco mais de um ano.

Cintra ocupava o cargo desde fevereiro de 2025, anunciado pelo então presidente Ednaldo Rodrigues. Ele foi um dos responsáveis por implantar a profissionalização da arbitragem, que começou neste ano de 2026. Há 10 dias, ele fez palestra ao grupo de Carlo Ancelotti sobre as regras da Fifa — na Granja Comary, em preparação da Seleção para a Copa do Mundo de 2026.

Ex-árbitro Fifa, Ricci apitou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e se aposentou logo em seguida. Ele foi árbitro por mais de 15 anos — entre jogos de todas as divisões do futebol brasileiro e até Libertadores, Mundial de Clubes e Copa América.

A nova troca passa por avaliações da direção da CBF, que fez algumas mudanças desde a saída de Ednaldo — Cintra não deve ser o único a sair na comissão de arbitragem. Boa parte da equipe de trabalho que chegou com ele vai deixar a CBF. Péricles Bassols segue como gerente técnico do VAR.

Mineiro de Poços de Caldas, Ricci é o quarto nome à frente da arbitragem desde 2020. Todos com curto histórico. Ele trabalha como analista de árbitros na liga americana de futebol (MLS).

Ainda no ano passado fez parte do comitê internacional de especialistas, implantado por Cintra, porém de vida curta. Além de Ricci, os ex-árbitros Nestor Pitana e Nicola Rizolli deliberavam sobre lances em partidas da Série A e da Copa do Brasil.

Trocas constantes

Entre 2016 e 2019, o chefe foi Coronel Marinho.

De 2019 a 2021, Leonardo Gaciba comandou a chefia de arbitragem.

Entre 2022 e 2025, Wilson Seneme, ex-Conmebol, foi o chefe do departamento.

De fevereiro de 2025 a junho de 2026, Rodrigo Cintra foi o presidente da Comissão de Arbitragem.

Globo Esporte