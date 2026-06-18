Quatro brasileiras se juntam a Rayssa Leal nas quartas da Copa do Mundo de skate street

(Foto: Divulgação CBSk)

Rayssa Leal terá a companhia de quatro brasileiras nas quartas de final da Copa do Mundo de skate street, em Roma, nesta sexta-feira. A medalhista olímpica, top 8 do ranking mundial, estreia diretamente nas quartas. As outras skatistas do país conseguiram vagas, nesta quinta, nas eliminatórias. No masculino, serão sete brasileiros nas quartas de final. A Copa do Mundo marca a volta de Rayssa Leal às competições - ela vinha se recuperando de lesão sofrida no Mundial, em São Paulo, em março.

No feminino, além de Rayssa, vão disputar as quartas: Isabelly Ávila, Gabi Mazetto, Duda Ribeiro e Manuela Moretti. Cada atleta deu duas voltas, valendo a maior nota para a classificação. Com 49,90, Isabelly avançou na 18ª posição. Gabi, com 44,18, foi a 24ª. Com 43,93, Duda passou em 27º. Manu, em 29º, com 43,28. Pâmela Rosa (41ª, com 34,75) e Maria Lúcia (59ª, com 17,90) foram eliminadas. A maior nota das classificatórias foi da japonesa Mei Ozeki, com 67,37.

Masculino

Entre os homens, o Brasil terá sete representantes nas quartas de final. Giovanni Vianna e Wallace Gabriel entraram diretamente nas quartas de final. Passaram pelas eliminatórias Ivan Monteiro (em quinto, com 69,93), Matheus Mendes (12º, com 60,80), Kelvin Hoefler (17º, com 55,48), Filipe Mota (20º, com 54,25) e Felipe Gustavo (em 25º, com 52,43).





A programação da Copa do Mundo de street

Sexta, 19/6

4h30 - Quartas de final masculinas

9h35 - Quartas de final femininas





Sábado, 20/6

12h05 - Semifinais masculinas (sportv4)

15h05 - Semifinais femininas (sportv4)





Domingo, 21/6

14h45 - Fnal masculina (sportv3)

16h10 - Final feminina (sportv3)





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