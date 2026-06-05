GP de Mônaco: Gabriel Bortoleto tenta pontuar pela primeira vez na corrida que separa campeões e mortais na Fórmula 1

(Foto: Michael Potts / Alamy)

Existe um divisor de águas entre os grandes campeões da Fórmula 1 e os outros pilotos: o Grande Prêmio de Mônaco. Levantamento inédito do Bolavip Brasil descobriu, ao vasculhar os arquivos do automobilismo, que os maiores vencedores da história da categoria levam em média uma temporada para pontuar pela primeira vez em Mônaco, a mais icônica corrida da temporada. É justamente o tempo que separa Gabriel Bortoleto de sua estreia no Principado, no ano passado, e da corrida deste fim de semana.

O estudo checou quando todos os 35 pilotos campeões mundiais da Fórmula 1 terminaram pela primeira vez entre os dez primeiros colocados no Grande Prêmio de Mônaco e contabilizou quantas temporadas eles precisaram para alcançarem tal resultado nas ruas de Monte Carlo.

Os 11 maiores campeões da história da Fórmula 1, com três ou mais títulos mundiais (Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Juan Manoel Fangio, Alain Prost, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet e Ayrton Senna) levaram em média uma temporada para terminarem entre os dez primeiros em Mônaco.

Já os outros 24 campeões mundiais, bicampeões ou campeões, levaram três temporadas em média para terminarem no top-10 do Principado pela primeira vez.

Percentual de pilotos que nunca terminaram no Top-10 em Mônaco impressiona

Gabriel Bortoleto, na sua primeira corrida em Mônaco, no ano passado, terminou em 14º. Ele faz parte de uma estatística que impressiona. Desde 1950 até 2025, 777 pilotos diferentes já correram a bordo de um carro de Fórmula 1. Desses, 445 nunca conseguiram terminar entre os dez primeiros em Monte Carlo ao menos uma vez, percentual de 57,2%.

Para se ter uma ideia, o percentual de pilotos da Fórmula 1 que nunca pontuaram nas outras três etapas mais antigas do Campeonato Mundial (Inglaterra, Itália e Bélgica), é menor, o que destaca como Mônaco é realmente um circuito que separa homens de meninos. Desde 1950, 49,5% de todos os pilotos da Fórmula 1 nunca pontuaram em Silverstone, 56,3% nunca pontuaram em Spa e 50,3% nunca pontuaram em Monza.

A performance dos pilotos do grid nas ruas de Monte Carlo

Gabriel Bortoleto não é o único do grid que ainda busca terminar entre os dez primeiros em Mônaco. Dos 22 pilotos, cinco nunca pontuaram no circuito de rua. Além de Bortoleto, Oliver Bearman, Franco Colapinto e Kimi Antonelli estrearam em Monte Carlo ano passado e não pontuaram. Já Arvid Lindblad fará sua estreia esse ano.

Ano passado, dois estreantes pontuaram em Mônaco: Isack Hadjar terminou em sexto e Liam Lawson recebeu a bandeirada em oitavo.

Bolavip